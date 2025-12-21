Svijet

Masovna pucnjava u Južnoj Africi: Devet mrtvih u naselju kod Johanesburga

Objavljeno prije 59 minuta

Najmanje devet osoba je ubijeno, dok je još deset ranjeno u masovnoj pucnjavi koja se dogodila u naselju Bekkersdal, oko 40 kilometara jugozapadno od Johanesburga, saopštila je južnoafrička policija.

Napad se desio u ranim jutarnjim satima, neposredno prije jedan sat iza ponoći, u blizini jedne licencirane taverne.

Prema navodima policije, oko 12 naoružanih napadača stiglo je na mjesto događaja u dva vozila, nakon čega su otvorili vatru na goste u taverni. Tokom bjekstva, neki od napadača su nasumično pucali i na prolaznike u okolnim ulicama, što je dodatno povećalo broj žrtava.Ranjeni su hitno prebačeni u obližnje bolnice, dok su policijske snage pokrenule opsežnu potragu za osumnjičenima. Na terenu su angažovani nacionalni i pokrajinski timovi za uviđaj, istražitelji teških krivičnih djela, kriminalistička obavještajna služba i detektivi. Policija prikuplja izjave svjedoka, a motiv napada za sada nije poznat,piše Vijesti

Bekkersdal je gusto naseljeno naselje sa dugogodišnjim problemima siromaštva i nezaposlenosti. Osnovano je 1945. godine kako bi se u njemu smjestili radnici zaposleni u obližnjim gradovima i rudnicima zlata, a kroz istoriju je često bilo poprište socijalnih nemira i nasilnih protesta.Ovaj napad je najnoviji u nizu masovnih pucnjava koje su posljednjih mjeseci potresle Južnu Afriku, zemlju koja već godinama bilježi jednu od najviših stopa ubistava u svijetu. Ranije ovog meseca, u odvojenom incidentu u blizini Pretorije, najmanje 12 ljudi je izgubilo život u pucnjavi u jednom baru, među njima i trogodišnje dijete.

Istraga o napadu u Bekkersdalu je u toku, dok vlasti apeluju na građane da policiji prijave sve informacije koje bi mogle pomoći u identifikaciji i hapšenju odgovornih.


