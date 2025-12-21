Stiže promjena vremena od utorka

U sjevernim područjima Bosne je povremeno moguća slaba rosulja. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Najviša devna temperatura od 3 do 9, na jugu do 14 stepeni.

Prognoza vremena za 22.12.2025 (Ponedjeljak)., u Hercegovini i na jugozapadu Bosne sunčano. U ostatku zemlje će preovladavati magla ili niska oblačnost, uz djelimično smanjenje oblačnosti poslije podne. Tokom noći novo naoblačenje sa juga, što će u kasnim večernjim satima usloviti slabu kišu u Hercegovini. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 6, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 14 stepeni.

Prognoza vremena za 23.12.2025 (Utorka)., pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Na vrhovima planina slab snijeg. Više padavina očekuje se u Hercegovini, dok će u ostatku zemlje biti povremene i slabijeg intenziteta. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 13 stepeni.

Prognoza vremena za 24.12.2025 (Srijeda)., pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a na vrhovima planina slab snijeg. Tokom dana padavine postupno slabe i prestaju. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 11, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 14 stepeni,pišu Vijesti

Visina snijega u 07 sati (cm): Bjelašnica 49.

Količine padavina u protekla 24 sata (mm): Sokolac 1.

