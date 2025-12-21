Australija odaje počast žrtvama: Policija otjerala čovjeka sa obilježavanja koji je nosio kefiju, građani aplaudirali

Australija danas odaje počast žrtvama pucnjave koja se dogodila sedmicu ranije tokom obalne proslave Hanuke, dok je najavljena revizija rada državnih policijskih i obavještajnih agencija.Uz pojačane sigurnosne mjere i zastave spuštene na pola koplja na državnim zgradama, u 18:47 sati, tačnije u vremenu kada je napad započeo, održana je minuta šutnje.

Objavljen snimak

Objavljen je i snimak na kojem je policija na Bondi plaži ispratila čovjeka koji je nosio kefiju tokom ovog obilježavanja.

Na videu se ne može čuti svaka rečenica, ali je primjetno da muškarac pita “kako je to uznemiravanje”, dok se u pozadini čuje aplauz dok ga policija ispraća.

Zvanične informacije, posebno od policije, trenutno nisu dostupne kako bi se znao tačan razlog ovakvog postupanja,piše Avaz

Kefija se inače smatra simbolom palestinskog otpora i identiteta.

Paljenje svijeća

Vlasti su pozvale Australce da u nedjelju navečer zapale svijeću, na početku osmog i posljednjeg dana jevrejskog praznika svjetlosti, kao tihi čin sjećanja s porodicom, prijateljima ili voljenima na žrtve napada, koji su navodno izvršili otac i sin. Premijer Entoni Albaniz (Anthony Albanese) rekao je da će revizija, koju će voditi bivši šef australijske obavještajne službe, ispitati imaju li federalna policija i obavještajne agencije “odgovarajuće ovlasti, strukture, procese i aranžmane za razmjenu informacija kako bi građani bili sigurni”.

Napad je razotkrio propuste u procjenama za izdavanje dozvola za oružje i u razmjeni informacija između agencija, koje kreatori politika žele ukloniti. Albaniz je najavio nacionalni otkup oružja, dok stručnjaci za sigurnost oružja upozoravaju da su zakoni o oružju u zemlji, među najstrožijima na svijetu, puni nedostataka.Vlasti istražuju pucnjavu kao teroristički čin usmjeren protiv Jevreja. Patrole i policijsko prisustvo širom zemlje pojačani su kako bi se spriječilo dalje antisemitsko nasilje. Vlasti vjeruju da su napadači bili inspirisani militantnom sunitskom muslimanskom grupom Islamska država.

Albaniz, pod pritiskom kritičara koji tvrde da njegova vlada lijevog centra nije učinila dovoljno da suzbije porast antisemitizma od početka rata u Gazi, obećao je jačanje zakona protiv mržnje nakon napada.

U subotu je vlada savezne države Novi Južni Vels, u koju spada i Sydney, obećala da će u ponedjeljak predstaviti prijedlog zakona kojim bi se zabranilo isticanje simbola i zastava “terorističkih organizacija”, uključujući Islamsku državu, Hamas, Al-Kaidu, Al-Šabab (Al-Shabaab), Boko Haram i Hezbolah (Hezbollah).

Facebook komentari