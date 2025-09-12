Francuska: Planira se zabrana društvenih mreža za djecu

Izvještaj francuskog parlamenta o TikToku preporučio je danas zabranu društvenih mreža za djecu mlađu od 15 godina i uvođenje “digitalnog policijskog časa” za mlade uzrasta od 15 do 18 godina, u pokušaju da se zaustavi loš uticaj na zdravlje mladih.

Pokrenuta u martu, komisija je intervjuisala porodice žrtava, menadžere društvenih mreža i influensere kako bi analizirala algoritam društvene mreže TikTok, izuzetno popularne aplikacije među mladima čiji dizajn i kopiraju druge društvene mreže.

Komisija je nastala nakon pravnih postupaka protiv TikToka u Francuskoj krajem 2024. godine. Tužbu je podnijela grupa od sedam porodica koje su optužile tu društvenu mrežu da izlaže djecu sadržaju koji bi mogao da ih navede na samoubistvo.

– Komplikovano je za nas roditelje da sve ovo kontrolišemo – izjavila je Žeraldin, jedna od podnosilaca tužbe, koja je tražila da ostane anonimna. Ona je u februaru 2024. godine izgubila kćerku Penelopu, koja je izvršila samoubistvo sa 18 godina.

Ta majka je poslije smrti kćerke otkrila video snimke samopovrjeđivanja koje je njena kćerka objavljivala i gledala na ovoj aplikaciji.

Izvještaj preporučuje da se ide čak do zabrane korisnicima mlađim od 18 godina, ako u roku od tri godine, društvene mreže ne ispune svoje zakonske obaveze, posebno u vezi sa Evropskom uredbom o digitalnim uslugama (DSA).

Nekoliko zemalja EU, uključujući Francusku, Španiju i Grčku, nedavno je pozvalo Brisel da dodatno reguliše korištenje onlajn platformi za djecu, usred zabrinutosti zbog njihove ovisnosti, kao i opasnosti od sajber maltretiranja i širenja govora mržnje.

Što se tiče mladih od 15 do 18 godina, izvještaj predlaže uspostavljanje “digitalnog policijskog sata“ koji bi društvene mreže učinio nedostupnim od 22 sata do 8 ujutro.

