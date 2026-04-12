Iran zaprijetio potpunim zatvaranjem Crvenog mora i Perzijskog zaljeva: “Nijedan brod neće proći!”

Tenzije na Bliskom istoku dostigle su najviši nivo u posljednje vrijeme. Dok američka mornarica provodi strogu blokadu iranskih luka, Teheran uzvraća najtežom prijetnjom do sada – mogućim potpunim prekidom pomorskog saobraćaja u Crvenom moru i Perzijskom zaljevu.Ultimatum iz Teherana

General-major Ali Abdolahi Aliabadi, jedan od ključnih ljudi iranske vojne komande Khatam-al Anbiya, upozorio je da bi iranske snage mogle potpuno zatvoriti strateške pomorske rute. Njegova izjava, emitovana na državnoj televiziji, predstavljala je direktan odgovor na američke mjere koje su ozbiljno ograničile izvoz iranske nafte, prenosi Fox News.

– Moćne oružane snage Islamske Republike neće dozvoliti da se nastavi bilo kakav uvoz ili izvoz u Perzijskom zaljevu, Omanskom moru i Crvenom moru – poručio je Aliabadi.

On je dodao da američka blokada stvara nesigurnost za iranske trgovačke brodove i predstavlja, kako je naveo, uvod u kršenje postojećeg prekida vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana,piše Avaz

Prvih 48 sati blokade

Dok Iran prijeti odgovorom, američka Centralna komanda (CENTCOM) tvrdi da u potpunosti kontroliše pomorske pravce oko iranskih voda.

– Američke snage presrele su devet plovila, potvrđeno je da je riječ o naftnim tankerima, koja su pokušala probiti blokadu.

Američki razarač presreo je dva tankera koji su pokušali napustiti Iran. Nakon radio-upozorenja, plovila su vraćena nazad.

U prvih 48 sati blokade nijedan brod nije uspio proći pored američkih snaga – naveli su.

Administracija predsjednika Donalda Trampa ne pokazuje namjeru da popusti. Portparolka Bijele kuće Kerolajn Levit izjavila je da su američke “crvene linije” jasne i da blokada već daje rezultate brže nego što se očekivalo.

