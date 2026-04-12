BiH ukida vize za tri arapske zemlje

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je Odluku o privremenom ukidanju viza za državljane Kraljevine Saudijske Arabije, Kraljevine Bahrein i Sultanata Oman.

Objavio je to ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković.

Bezvizni režim trajaće od 01.06. do 30.09. i ove godine, objavio je Konaković.

“Ono što je nama bilo važno danas smo riješili tu sagu oko odluke o ukidanju viza za građane Saudijske Arabije, državljane Saudijske Arabije, Omana i Bahreina. U prošlom periodu smo donijeli jednu odluku koju smo mi smatrali trajnom, ali je bilo nekih administrativnih drugačijih tumačenja. Evo danas smo riješili te nejasnoće i dobro je za naš turizam, hotelijere, ugostitelje, taksiste, prodavce, da ćemo i ove godine imati vjerovatno veliki broj turista iz ovog dijela Bosne i Hercegovine”, rekao je ministar vanjskih poslova BiH,pišu Vijesti

