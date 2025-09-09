Od 30. septembra put u SAD će biti skuplji: Nove naknade za Europljane

Ova promjena posebno pogađa državljane zemalja uključenih u Program izuzeća od viza (Visa Waiver Program), među kojima su i većina evropskih zemalja.

Najveće poskupljenje odnosi se na ESTA-u – Elektronički sistem za autorizaciju putovanja, koji koriste državljani više od 40 zemalja. Naknada za ESTA-u do sada je iznosila 21 dolar, a od 30. septembra povećava se na 40 dolara.

Pored toga, putnici koji ulaze kopnenim putem u SAD plaćat će znatno veću naknadu za I-94 evidenciju dolaska/odlaska – sa dosadašnjih 6 dolara na 30 dolara. Putnici iz Kine morat će platiti 30 dolara za upis u Elektronički sistem za ažuriranje viza.

Povećanja dolaze u vrijeme kada broj međunarodnih posjeta SAD-u opada. Prema procjenama Svjetskog vijeća za putovanja i turizam (WTTC), u 2025. godini SAD bi mogao izgubiti oko 12,5 milijardi dolara od potrošnje stranih turista.

Osim toga, u pripremi je i nova naknada pod nazivom “naknada za integritet vize” od 250 dolara, koja će se primjenjivati na putnike iz zemalja koje nisu dio programa izuzeća od viza. Glasnogovornik Ministarstva domovinske sigurnosti SAD-a potvrdio je da njena implementacija zahtijeva koordinaciju među nadležnim agencijama.

Ove promjene značajno utiču na troškove putovanja, pa se građanima preporučuje da planiraju unaprijed i provjere sve potrebne procedure prije polaska u SAD.

