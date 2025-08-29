Haos u Berlinu: Policija se sukobila s pro-palestinskim demonstrantima

Njemačka policija je oštro reagovala protiv pro-palestinskih demonstranata u Berlinu, koji su protestovali zbog izraelskih napada na Gazu i ubistava novinara.

Gotovo 200 ljudi okupilo se u četvrtak na trgu Hackescher Markt kako bi osudili izraelsko bombardovanje Gaze, napade na novinare i glad koja i dalje pogađa opkoljeni pojas.

Pet novinara i jedan vatrogasac bili su među najmanje 20 Palestinaca ubijenih u izraelskim napadima na medicinski kompleks Nasser u Khan Younisu u Gazi, u ponedjeljak. Demonstranti su uzvikivali parole u znak podrške Palestini i zahtijevali prekid napada na Gazu.”Teroristički Izrael” i “Sloboda za Gazu” bile su među sloganima koje su demonstranti skandirali tokom protesta.

Policija je intervenisala tokom demonstracija, a jedan policajac udario je demonstranta pesnicom u lice. Osam učesnika protesta je uhapšeno,piše Avaz

Prošle sedmice, sistem za praćenje gladi i pothranjenosti podržan od UN – Integrated Food Security Phase Classification (IPC) – potvrdio je da u Pojasu Gaze vlada glad. Izrael je od oktobra 2023. godine ubio gotovo 63.000 Palestinaca u Gazi, a njegova vojna kampanja značajno je razorila ovu enklavu.

