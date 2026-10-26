Građani Novog Sada skinuli Šešeljev plakat na kojem se negirao genocid u Srebrenici

Na videosnimku vidi se kako okupljeni uklanjaju transparent s likom dugogodišnjeg vođe srpskih radikala. Prema tvrdnjama Blica, dio pristaša Studentske liste ušao je i u stranačke prostorije.Inače, na ovom je plakatu pored Šešeljevog lika stajao i natpis koji je negirao genocid u Srebrenici, a na kojem je pisalo:

“U Srebrenici nije bilo genocida”.Vojislav Šešelj godinama je bio politički mentor Aleksandru Vučiću, koji je političku karijeru započeo u Srpskoj radikalnoj stranci, a 2008. napustio je radikale i učestvovao u osnivanju Srpske napredne stranke.

Šešelj je 2018. pravomoćno osuđen na deset godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti, odnosno progona Hrvata u Hrtkovcima 1992. godine.

Iako su se njihove političke karijere razišle, Šešeljeva stranka na ovogodišnjim je izborima podržala Vučićevu listu,pišu Vijesti

Slavlje nakon Vučićeva poraza

Uklanjanje Šešeljeva plakata dogodilo se nakon što je Vučić priznao poraz na prijevremenim parlamentarnim izborima.

Prema projekcijama CeSID-a i Ipsosa, Studentska lista osvojila je apsolutnu većinu u srbijanskom parlamentu, čime je otvoren put promjeni vlasti nakon 14 godina dominacije Vučićeve političke opcije.

Novi Sad ima posebno mjesto u studentskom pokretu. Upravo je u tom gradu 1. novembra 2024. pala nadstrešnica željezničke stanice, pri čemu je poginulo 16 ljudi.

Ta tragedija pokrenula je masovne prosvjede protiv korupcije i vlasti, koji su na kraju prerasli u izborni pokret.

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