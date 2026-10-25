Nezapamćena gužva ispred Ambasade Srbije u Sarajevu: Dugački redovi za glasanje

Ispred Ambasade Srbije u Sarajevu jutros su se formirali dugački redovi državljana Srbije koji žele glasati na prijevremenim parlamentarnim izborima. Veliki broj birača okupio se ispred ambasade u ulici Obala Maka Dizdara, a građani strpljivo čekaju kako bi ostvarili svoje biračko pravo.Prema riječima prisutnih državljana Srbije, ovakav odziv rijetko se viđa, a neki tvrde da ranije nisu pamtili toliko ljudi koji istovremeno čekaju na glasanje ispred ambasade.

Biračka mjesta

Prema riječima predsjednika biračkog odbora Petra Novakovića, na biračkom mjestu u Ambasadi Srbije u Sarajevu registrovano je 1.339 birača.

U Bosni i Hercegovini otvoreno je ukupno 28 biračkih mjesta, a pravo glasa ima nešto manje od 20.000 državljana Srbije koji su se u predviđenom roku prijavili za glasanje u inostranstvu.Glasati mogu državljani Srbije s prebivalištem u toj zemlji koji su blagovremeno podnijeli prijavu. Među njima su i osobe koje imaju dvojno državljanstvo Bosne i Hercegovine i Srbije, kao i državljani Srbije koji žive ili rade u BiH.

Birališta su otvorena od 7 do 20 sati. Za glasanje je potrebno imati važeću ličnu kartu ili pasoš Srbije s upisanim prebivalištem u toj zemlji,piše Avaz

Glasanje širom BiH

Osim u Sarajevu, biračka mjesta otvorena su i u Banjoj Luci, Mostaru, Drvaru, Trebinju i brojnim drugim gradovima i općinama širom Bosne i Hercegovine.

U Banja Luci glasa se u Generalnom konzulatu Srbije, kao i na dvije lokacije. Glasanje je organizovano i u Bijeljini, Branjevu, Bratuncu, Višegradu, Doboju, Zvorniku, Loparama, Prijedoru, Rudom, Mrkonjić Gradu, Palama, Vlasenici, Sokocu, Foči, Rogatici, Modriči, Gradišci, Ugljeviku, Brčkom i Novom Goraždu.

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