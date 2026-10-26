Karleuši teško pao Vučićev poraz: Isto Jakov… narode, šta uradi?

Svoje ogorčenje prenijela je kroz niz objava na društvenoj mreži X, u kojima se pita kako su birači mogli podržati ljude za koje, kako tvrdi, “nikada nisu ni čuli“.

“Čekajte… Srpski narod je glasao za one koji će sada da priznaju nezavisno Kosovo? Mora da je neka greška“, napisala je Karleuša.

U drugoj objavi poručila je da srpski narod nije većinski izabrao državnika koji je, prema njenom mišljenju, najviše učinio za Srbiju. Pokušala je ponuditi i objašnjenje rezultata, uporedivši ih s koncertima Jakova Jazuovića.

“Pa isto kako je Jakov Jazunović napunio 10 uzastopnih koncerata bez svoje pesme. Magija hajpa na društvenim mrežama“, navela je pjevačica.

Uslijedilo je i kratko pitanje biračima: „SRPSKI NARODE, ŠTA URADI?“

A nakon što se počelo postavljati pitanje ko je pobijedio, Karleuša je zaključila: “Vučić izgubio? A ko je pobedio? Zna li se ko su?“

Izgleda da su birači glasali, rezultati su stigli, a pjevačica još čeka da joj neko objasni kako se to moglo dogoditi,pišu Vijesti

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