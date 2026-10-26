Evo kakvo će danas vrijeme biti u BiH

U ponedjeljak 26.10.2026. prije podne prolazno naoblačenje koje će u jutarnjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. U drugoj polovini dana preteženo sunčano. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Na području Hercegovine i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9°C, na jugu do 13°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17°C, na jugu zemlje do 20°C.

U Sarajevu oblačno prije podne. Malo kiše može pasti u jutarnjim satima. U drugom dijelu dana razvedravanje. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 7°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 13°C,piše Avaz

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