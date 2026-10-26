Objavljeni novi rezultati izbora u Srbiji: Studenti povećali prednost

Prema podacima RIK-a, na osnovu 7.998 obrađenih biračkih mjesta, Studentska lista dobila je 2.158.583 glasa, dok je lista “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” osvojila 1.626.684 glasa, odnosno 39,44 odsto.

To znači da Studentska lista trenutno ima prednost od 531.899 glasova, odnosno 12,89 procentnih poena.

Koliko glasova su osvojile ostale liste?

Lista “Ivica Dačić – Faktor stabilnosti” osvojila je 90.486 glasova, odnosno 2,19 odsto,pišu Vijesti

Sve ostale izborne liste dobile su manje od jedan odsto glasova, pokazuju podaci RIK-a koje prenosi Tanjug.

Kolika je bila izlaznost?

Prema dosad obrađenim podacima, na parlamentarne izbore u Srbiji izašlo je 4.127.456 birača, odnosno 68,76 odsto.

Riječ je o rezultatima na osnovu 7.998 obrađenih biračkih mjesta, a ne o konačnim rezultatima izbora.

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