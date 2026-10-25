Gubitnik izbora u Srbiji: “Vidjet ćete uskoro promjene prema RS i Sarajevu”

Nosilac liste “Ujedinjena Srbija” i kandidat za premijera Srpske napredne stranke (SNS), Aleksandar Vučić, priznao je poraz na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji te najavio predstojeće promjene u regionalnoj politici, s posebnim naglaskom na odnose prema Bosni i Hercegovini.

Obraćajući se iz izbornog štaba SNS-a na Novom Beogradu, Vučić je poručio da slijede novi koraci u odnosima s Banjom Lukom i Sarajevom.

“Vidjet ćete uskoro i promjene u odnosima prema Republici Srpskoj, kao i promjene u odnosima prema Sarajevu – sve su vas lagali”, izjavio je Vučić, uputivši posebnu zahvalnost predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku na pruženoj podršci tokom izborne noći.

Studentska lista odnijela pobjedu

Prema procjenama zasnovanim na stratificiranom uzorku, Vučić je potvrdio da je pobjedu ostvarila Studentska lista, kojoj se predviđa između 135 i 140 poslaničkih mandata. S druge strane, lista okupljena oko SNS-a osvojila je oko 105 mandata.

Iako zvanični konačni rezultati Republičke izborne komisije (RIK) još nisu saopćeni, Vučić je istakao da su opozicione procjene bile netačne te da će javnost uvidjeti “koliko su neki lagali i šta su sve izmišljali”.

Podrška iz Banje Luke

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik pratio je izbornu noć direktno iz štaba naprednjaka, gdje je stigao prije samog zatvaranja birališta u društvu sina Igora Dodika. Dodik je tokom čitave kampanje otvoreno podržavao Vučićevu listu, prisustvujući i na završnim skupovima.

Vučić se i prije samog glasanja zahvalio Dodiku na dugogodišnjem partnerstvu, naglasivši da je proteklih 14 godina obilježeno najbližim odnosima Srbije i Republike Srpske u modernoj historiji,pišu Vijesti

Visoka izlaznost birača

Izborne aktivnosti u Srbiji protekle su uz veliko interesovanje domaće i strane javnosti, a događaje u štabu SNS-a pratilo je više od 110 akreditovanih medijskih ekipa.

Prema podacima RIK-a, izlaznost na izborima do 18.00 sati iznosila je 64,89 posto, dok su iz štaba Studentske liste saopćili da je do zatvaranja birališta u 20.00 sati glasalo ukupno 69,1 posto upisanih birača.

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