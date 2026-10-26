Nosilac Studentske liste: Gradit ćemo bolje odnose sa susjedima i kompletnom međunarodnom zajednicom

Ilija Srdanović, nosilac pobjedničke Studentske liste, u prvom obraćanju nakon izbornog preokreta nije štedio Aleksandra Vučića. Najavio je drugačiju Srbiju i bolje odnose sa susjednim državama.Ilija Srdanović u razgovoru za crnogorsku TV Vijesti nije skrivao zadovoljstvo izbornim rezultatom, ali ni šta misli o dugogodišnjem srbijanskom lideru. Njegova izjava o Vučićevom odlasku s vlasti posebno je odjeknula. Srdanović je poručio da pobjeda nije iznenađenje za studentski pokret, koji je mjesecima obilazio Srbiju i razgovarao sa građanima. Istakao je da su upravo ti razgovori bili temelj programa s kojim su izašli na izbore.

‘”Znali smo da će rezultat biti ovakav”

– Mi smo sve vrijeme, tokom predizbornog procesa, ispitivali puls naše nacije direktnim kontaktom, oči u oči, približavajući se našim građanima – rekao je Srdanović za TV Vijesti.

Objasnio je da je Studentska lista na taj način nastojala razumjeti probleme građana i njihove potrebe, umjesto da politički program oblikuje isključivo unutar stranačkih struktura.

– Oni su nas upoznali kao ljude, a mi smo od njih dobili informaciju šta im nedostaje. To je pretočeno u studentski program. I oni su vjerovali u ono što im govorimo. Mi smo znali i sve vrijeme govorili da će rezultat biti takav – poručio je.

Takvim je riječima odgovorio i na pitanje o razmjerama izbornog rezultata, koji je označio veliki politički preokret nakon dugogodišnje dominacije Srpske napredne stranke.Ipak, najoštriji dio Srdanovićevog obraćanja bio je onaj posvećen Aleksandru Vučiću.

– Zamislite koliko je to siguran rezultat kada je osoba koja je u crni veo historije zavila Srbiju, deceniju i po i duže, zasluženo otišla na smetljište – izjavio je Srdanović.

Njegove riječi predstavljaju jednu od najoštrijih reakcija iz pobjedničkog tabora nakon Vučićevog priznanja poraza.

Srdanović se, međutim, nije želio duže zadržavati na bivšoj vlasti. Umjesto toga, govorio je o onome što Studentska lista namjerava uraditi u periodu koji slijedi.

– Ali nećemo o tome. Gradit ćemo bolju Srbiju, na dobrobit naših građana, za bolje međudržavne odnose sa susjedima i sa cijelom međunarodnom zajednicom. Hvala svima – zaključio je,piše Avaz

Kako je pokret nastao

Studentski pokret izrastao je iz protesta pokrenutih nakon tragedije na novosadskoj željezničkoj stanici u novembru 2024. godine. Nezadovoljstvo zbog izostanka odgovornosti postepeno je preraslo u širi pokret koji je okupio građane različitih generacija i političkih uvjerenja.

Srdanović, kardiolog iz Novog Sada, postao je jedno od najprepoznatljivijih lica tog pokreta kao nosilac liste ‘Studenti pobjeđuju’.

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