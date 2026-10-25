NE ZAOBILAZITE KRALJICU JESENI: Tikva je riznica nutrijenata!

Bundeva je prava riznica važnih nutrijenata, jedna šolja bundeve sadrži više vitamina A nego kelj, više magnezijuma nego banana i više vlakana nego pola šolje kinoe. Donosimo vam nekoliko dobrih razloga da ove jeseni bundevu koristite više nego do sada, piše mondo.

Jedna porcija je šolja bundeve iseckane na kockice, i ona ima: 30 kalorija, 0,1 gram masti, 1 miligram natrijuma, 8 grama ugljenih hidrata, 0,6 grama vlakana, 3,2 grama šećera, 1,2 grama proteina.

Porcija bundeve zadovoljiće i 197 odsto vaših dnevnih potreba za vitaminom A, 17 odsto dnevnih potreba za vitaminom C, 11 odsto za magnezijumom, pet odsto dnevnih potreba za vitaminom B-6, četiri odsto potreba za gvožđem, tri odsto potreba za magnezijumom i dva odsto potreba za kalcijumom.

Kako bundeva utiče na zdravlje?

Ovo jesenje povrće trebalo bi da iskoristite u sezoni. Bundeva je bogata vlaknima, koja će vas zasititi, održavajući nivo šećera u krvi stabilnim, tako da ćete imati dovoljno energije tokom čitavog dana.

Minerali koje sadrži su dobri za srce. Bundeva ima mnogo minerala koji pritisak u krvi održavaju u zdravim granicama, kao što su kalijum, magnezijum i gvožđe. Porcija bundeve zadovoljiće 14 odsto dnevnih potreba za kalijuma, dok jedna banana pokriva 12 odsto, iako je rašireno uverenje da su banane najbolji izvor kalijuma.

Antioksidanti kojima je ovo povrće bogato podstiču imunitet. Beta-karoten je važan za dobar vid i zdravu kožu, i baš kao i vitamini C i E, umanjuju ćelijsko propadanje zbog delovanja slobodnih radikala.

Dokazano je, takođe, da je ishrana bogata namirnicama koje su dobri izvori antioksidanata i kalijuma snižava rizik od pojedinih tipova raka i bolesti srca.

Da li bundeva goji?

Ne, pošto bundeva isečena na kockice ima samo 0,1 gram masti po porciji. Pire od bundeve ima oko 0,7 grama po šolji, ali bundeva sadrži uglavnom zdrave ugljene hidrate, tako da nema razloga za brigu.

Zdrave su i semenke bundeve, pošto su i one krcate kalijumom, magnezijumom, cinkom i gvožđem. Jedna porcija (oko 40 grama) sadrži oko 6 grama vlakana i 7 grama proteina, što ih čini odličnim izborom za užinu i za decu i za odrasle. Važno je samo da ne budu presoljene.

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