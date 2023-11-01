Barcelona proglasila Gazu za svoj 11. okrug – kao i Sarajevo tokom agresije

Gradonačelnik Barcelone, Jaume Collboni, u utorak je najavio da će Gaza i drugi palestinski gradovi simbolično postati 11. okrug Barcelone, s ciljem jačanja saradnje i solidarnosti.

Ovaj potez se temelji na presedanu iz 1995. godine, kada je Sarajevo dobilo sličan status.

Collboni je plan predstavio tokom posjete Jordanu, naglašavajući da će novi okrug biti tehnički i budžetski entitet unutar gradske strukture Barcelone. Novi okrug nadopunit će 10 postojećih okruga i koordinirati projekte saradnje s palestinskim gradovima i UNRWA-om, agencijom UN-a za palestinske izbjeglice.

„Ovo više nije jednokratna saradnja s posjetama, već trajna struktura, osmišljena za korištenje talenta gradskih tehničara“, rekao je Collboni, dodajući da bi se slična struktura mogla uspostaviti „na palestinskom teritoriju ili, ako je potrebno, u Jordanu“.

Projekt predviđa angažman općinskih radnika za koordinaciju projekata u oblastima urbanog planiranja, zdravstva, obrazovanja i socijalnih usluga, uz mogućnost obuke drugih tehničara na terenu ili putem putovanja u naselja. Collboni je istakao da je cilj učvrstiti saradnju između Barcelone i palestinskih teritorija pogođenih izraelskim napadima.

„Ne radi se samo o davanju konkretnih doprinosa, već i o strukturiranju saradnje u srednjoročnom razdoblju. Moramo razmišljati o obnovi gradova, ali i o kvaliteti života izbjeglica“, rekao je gradonačelnik,pišu Vijesti

Collboni je pojasnio da je namjera „mobilizirati sav talent i iskustvo“ Barcelone kako bi se pružilo znanje i pomoć Palestini. Novi 11. okrug planirano je službeno uspostaviti najkasnije do kraja 2025. godine, s početnim budžetom od milion eura, koji uključuje humanitarnu pomoć, primjerice za prilagođavanje naselja osobama s invaliditetom.

„Predanost je do kraja“, zaključio je Collboni.

