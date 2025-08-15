Trump iznio sve i svašta u javnost uoči sastanka sa Putinom! Zatresla se cijela planeta – sada je sve jasno kao dan!

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao je sinoć da je cilj njegovog današnjeg sastanka sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom na Aljasci da pripremi mogući sastanak Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji će, kako je naglasio, biti važniji.

“Sve što želim jeste da ‘postavim sto’ za sljedeći sastanak, koji bi trebalo uskoro da se održi. Volio bih da se to desi veoma brzo”, rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu, prenosi BBC.

Dodao je da bi voleo da mogući susret Putina i Zelenskog bude održan takođe na Aljasci.

Tramp je rekao i da misli da će Putin i Zelenski “sklopiti mir”.

“Važniji sastanak biće drugi sastanak, imaćemo sastanak sa predsednikom Putinom, predsjednikom Zelenskim, sa mnom i možda ćemo dovesti neke od evropskih lidera, možda ne”, naveo je Tramp.

Na pitanje da li je spreman da ponudi Putinu pristup rijetkim zemnim mineralima kako bi se okončao rat u Ukrajini, Tramp je rekao da je njegov današnji sastanak sa Putinom “veliki, važan sastanak” koji će, na kraju krajeva, “spasiti mnogo života”.

“Saznat ćemo gdje ko stoji i znaću u prva dva minuta. Ako to bude loš sastanak, završiće se veoma brzo, a ako bude dobar sastanak, na kraju ćemo dobiti mir u prilično bliskoj budućnosti”, rekao je Tramp.

Ponovio je da se sastaje sa Putinom “kako bi spasao hiljade vojnika nedjeljno”.

“Vidjet ćemo šta će se dogoditi, imamo veliki sastanak”, rekao je Tramp, dodajući da vjeruje da će sastanak biti od velikog značaja za Rusiju i SAD, jer bi mogao da spasi “mnogo života”, prenosi Sky News.

Na pitanje da li samit na Aljasci predstavlja svojevrsnu “nagradu Putinu za invaziju na Ukrajinu”, Tramp je ponovio da je to “situacija koja nikada nije smjela da se desi”.

“Nije počelo pod mojim vođstvom i četiri godine se o tome nije ni raspravljalo. Kada sam otišao, mogao sam da vidim šta se dešava… Svi su krivi, Putin je kriv, svi su krivi”, rekao je on.

Tramp je dodao i da smatra da dolazak Putina na Aljasku, odnosno u SAD, znači da je spreman na dogovor.

“Da nisam predsednik, po mom mišljenju, on (Putin) bi zauzeo cijelu Ukrajinu, ali sada sam ja predsjednik i neće se petljati sa mnom”, istakao je Tramp.

Tramp i Putin sastaće se danas na Aljasci, najvećoj i najudaljenijoj američkoj saveznoj državi, kako bi razgovarali o okončanju rata u Ukrajini.

Sastanak bi trebalo da se održi u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson, udaljenoj oko 10 kilometara od Enkoridža, za koju CNN navodi da je jedina na Aljasci koja ispunjava bezbjednosne zahtjeve.

Početak samita, koji mnogi ocjenjuju kao istorijski, najavljen je prvobitno za 11.30 časova po lokalnom vremenu, odnosno 21.30 po srednjoevropskom, ali je Bela kuća u međuvremenu saopštila da će samit početi u 11 časova po lokalnom, odnosno u 21 sat po srednjoevropskom vremenu.

Kako je najavio pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov, sastanak će u potpunosti biti usaglašen i počet će razgovorom tet-a-tet, nakon čega će uslijediti prošireni sastanak uz učešće delegacija, piše espreso.

Facebook komentari