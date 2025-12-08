Izraelci upali u ured UN u Jerusalemu: Zastava UN zamijenjena s izraelskom

U prostor su uvedeni policijski motocikli, kamioni i viljuškari, a sve komunikacije prekinute.

Zaplijenjeni su namještaj, informatička oprema i druga imovina, a UN-ova zastava zamijenjena izraelskom.Lazzarini je istakao da je riječ o kršenju međunarodnih obveza Izraela prema UN-u, podsjećajući da kompleks i dalje ima status nepovredivih prostorija UN-a,pišu Vijesti

Dodao je da ovakvi postupci stvaraju opasan presedan za međunarodno pravo, naglašavajući da Izrael mora poštovati Konvenciju o povlasticama i imunitetima UN-a te surađivati s agencijama UN-a.

