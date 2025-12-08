Radulović: SNSD počinio izbornu krađu epskih razmjera, glasali i ljudi bez dokumenata

Današnje otkriće CIK-a da je samo u jednom gradu glasalo skoro 500 ljudi bez ličnih dokumenata, a na 106 kontrolisanih mjesta ukupno 700, potvrđuje naše tvrdnje da je SNSD krađom pokušao doći do pobjede – izjavio je Radulović, tražeći od CIK-a da ispita svaku nepravilnost i ponovi izbore na mjestima gdje se utvrdi krađa.

Prema njegovim riječima, krađa se desila na 134 biračka mjesta u Doboju, Zvorniku, Laktašima, Bratuncu i Prijedoru, gdje su, kako tvrdi, ubacivani glasovi za kandidata SNSD-a.

– Ono što je CIK utvrdio poređenjem spiskova sa bazom CIPS-a samo je dio krađe. Tek grafološka analiza će pokazati lažne potpise onih koji nisu glasali, a neko ih je potpisao i ubacio listiće – dodao je Radulović,pišu Vijesti

Naglašava da, van sumnjivih biračkih mjesta, kandidat SDS-a Branko Blanuša vodi sa 8.300 glasova razlike na 403.461 važeći listić, dok sporna mjesta obuhvataju oko 37.000 glasova.

– Jasno je da je profesor Blanuša pobjednik izbora i nećemo dozvoliti da dokazani lopovi ukradu ovu pobjedu – poručio je Radulović, saopćeno je iz SDS-a.

Facebook komentari