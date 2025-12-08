Vijesti

Radulović: SNSD počinio izbornu krađu epskih razmjera, glasali i ljudi bez dokumenata

Objavljeno prije 46 minuta

Vršilac dužnosti predsjednika Srpske demokratske stranke (SDS) Jovica Radulović optužio je SNSD za, kako je naveo, „izbornu krađu epskih razmjera“, nakon što je Centralna izborna komisija BiH (CIK) otkrila da je na kontrolisanim biračkim mjestima glasalo stotine osoba bez identifikacionih dokumenata.

Današnje otkriće CIK-a da je samo u jednom gradu glasalo skoro 500 ljudi bez ličnih dokumenata, a na 106 kontrolisanih mjesta ukupno 700, potvrđuje naše tvrdnje da je SNSD krađom pokušao doći do pobjede – izjavio je Radulović, tražeći od CIK-a da ispita svaku nepravilnost i ponovi izbore na mjestima gdje se utvrdi krađa.

Prema njegovim riječima, krađa se desila na 134 biračka mjesta u Doboju, Zvorniku, Laktašima, Bratuncu i Prijedoru, gdje su, kako tvrdi, ubacivani glasovi za kandidata SNSD-a.

– Ono što je CIK utvrdio poređenjem spiskova sa bazom CIPS-a samo je dio krađe. Tek grafološka analiza će pokazati lažne potpise onih koji nisu glasali, a neko ih je potpisao i ubacio listiće – dodao je Radulović,pišu Vijesti

Naglašava da, van sumnjivih biračkih mjesta, kandidat SDS-a Branko Blanuša vodi sa 8.300 glasova razlike na 403.461 važeći listić, dok sporna mjesta obuhvataju oko 37.000 glasova.

– Jasno je da je profesor Blanuša pobjednik izbora i nećemo dozvoliti da dokazani lopovi ukradu ovu pobjedu – poručio je Radulović, saopćeno je iz SDS-a.


