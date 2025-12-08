Može li sirijski predsjednik globalni talas dobre volje pretvoriti u opipljive rezultate kod kuće?

Kad bi sveprisutnost i rukovanje bili jedine mjere uspjeha, Ahmed al-Sharaa bi bio diplomat godine, piše TheGuardian.

Otkad je 29. siječnja 2025. formalno postao predsjednik Sirije , bivši vođa Hayat Tahrir al-Shama – džihadističke skupine s al-Qaidinim porijeklom – ukupno je 21 putovao u 13 zemalja. To uključuje posjet Općoj skupštini UN-a, konferenciji o klimatskim promjenama u Brazilu i brojnim arapskim samitima.

U najnovijem znaku dobre volje usmjerene prema ponovnom rođenju Sirije, izaslanici svih 15 članica Vijeća sigurnosti UN-a bili su prošli tjedan u Damasku kako bi obilježili godišnjicu pada Bashara al-Assada . Iskazivanje jedinstva bio je izvanredan trenutak: od 2011. nijedno pitanje nije više podijelilo Vijeće sigurnosti od Sirije.

Posjet je također bio priznanje uloge koju Sirija i njezina dijaspora mogu imati u uspostavljanju stabilnosti na Bliskom istoku.

Ali u konačnici će test biti hoće li Sharaa moći prevesti tu znatiželju i dobru volju u nešto opipljivo za sirijski narod u smislu ukidanja sankcija, unutarnje stabilnosti i slobode od vanjskog miješanja, bilo od Izraela, Irana ili Sharainog potencijalnog ideološkog partnera Turske .

Što se tiče ulaganja, obećanja iz inozemstva stižu sve više. Saudijska Arabija obećala je ulaganja vrijedna više od 6 milijardi dolara (4,5 milijardi funti). Katar pomaže u oživljavanju naftne i plinske industrije, a konačni set američkih sankcija vjerojatno će biti ukinut glasovanjem prije Božića. Ali kaos je takav da sirijska središnja banka priznaje da ne zna pravi BDP zemlje.

Priljev ulaganja iz Perzijskog zaljeva ovisi o tome hoće li Sharaa nastaviti putem unutarnjeg pomirenja i izgradnje povjerenja, daleko od ekstremističke prijetnje. Istovremeno mora pokazati da se njegova još uvijek nestabilna zemlja ne koristi kao baza s koje islamisti na jugu mogu prijetiti Izraelu ili s koje će Kurdi na sjeveru prijetiti Turskoj.

U ovom zadatku dobio je neočekivanu podršku Donalda Trumpa, koji je obećao skori posjet Damasku. Sharaa se već tri puta sastao s Trumpom, uključujući ključni sastanak u studenom u Bijeloj kući, postavši prvi sirijski predsjednik koji je posjetio Ovalni ured od 1948. godine.

„Dolazi iz vrlo teškog mjesta i on je žilav tip. Sviđa mi se“, oduševljeno je rekao Trump kada su se upoznali.

Sa svojim uobičajenim tokom svijesti, Trump je nastavio: „Učinit ćemo sve što možemo da Sirija bude uspješna, jer je to dio Bliskog istoka. Sada imamo mir na Bliskom istoku – prvi put da se itko sjeća da se to ikada dogodilo.“

Trump je također uslužno zanemario Sharaainu kontroverznu prošlost. „Svi smo imali tešku prošlost“, rekao je, kao da su sporovi oko ugovora o nekretninama u New Yorku ravni Sharaainom vojnom ratu za teritorij u Raqqi s vođom Islamske države (ISIS), Abu Bakrom al-Baghdadijem, u kojem je Sharaa izgubio 1200 boraca.

Možda najupečatljiviji od mnogih Sharaaovih sastanaka bio je na pozornici u New Yorku u rujnu kada ga je intervjuirao general David Petraeus, bivši direktor CIA-e i umirovljeni general vojske koji je zapovijedao američkim snagama u Iraku dok je Sharaa tamo bio zatočen s drugim članovima Al-Qaide . Petraeus je pokazao zabrinutost za osobnu dobrobit sirijskog vođe, pitajući ga spava li dovoljno. Dodao je da njegov bivši zatvorenik ima „mnogo obožavatelja“ i da je on jedan od njih. Sharaa je s osmijehom rekao kada su ga pitali o njihovoj zajedničkoj prošlosti: „U jednom trenutku bili smo u borbi, a sada prelazimo na razgovor.“

„Ne možemo suditi o prošlosti na temelju današnjih pravila i ne možemo suditi o današnjici na temelju pravila prošlosti“, rekao je sirijski predsjednik.

Ta spremnost da se odbace pravila prošlosti ogleda se u izvanrednim zajedničkim obavještajnim operacijama koje je sirijsko ministarstvo unutarnjih poslova provelo zajedno sa SAD-om prošli mjesec, u kojima je pronađeno 15 skladišta oružja ISIS-a na jugu Sirije.

Zabrinutost je da vanjski pritisci ometaju Sharaau u njegovom teškom zadatku održavanja jedinstva zemlje. Na jugu, Izrael je i dalje uvjeren da islamisti pripremaju terorističke napade, dok na sjeveru Turska nestrpljivo čeka da se snažne kurdske Sirijske demokratske snage (SDF) razoružaju ili u potpunosti integriraju u sirijsku vojsku.

U oba slučaja Bijela kuća poziva vanjske aktere na strpljenje. U slučaju Izraela, Damask se boji da namjerava oslabiti Siriju do točke fragmentacije, s ostacima države na jugu pod dominacijom Druza.

Sirija je ukupno pogođena s gotovo 1000 izraelskih zračnih napada, uključujući i onaj na glavni grad, te se suočila s više od 600 kopnenih upada.

Sirija nije bila u vojnoj poziciji da učini išta osim prosvjeda. Sada postoje znakovi da Trump gubi strpljenje s onim što smatra kontraproduktivnim otimanjem zemlje koje sprječava Siriju da obnovi svoj suverenitet.

Američki predsjednik upozorio je Izrael da ne pretjera, rekavši na Truth Socialu: „Vrlo je važno da Izrael održava snažan i istinski dijalog sa Sirijom i da se ne dogodi ništa što bi moglo ometati razvoj Sirije u prosperitetnu državu.“

Benjamin Netanyahu, izraelski premijer, osjetivši Trumpovo nezadovoljstvo, rekao je da je sigurnosni sporazum sa Sirijom moguć sve dok se šerijatskim zakonom uspostavi demilitarizirana tampon zona koja se proteže od Damaska ​​do planine Hermon. No, Trump bi mogao tvrditi da slabljenjem šerijata Izrael samo potiče nestabilnost u kojoj ekstremizam buja.

Na sjeveru Sirije, Sharaaini napori da integrira sirijske kurdske borce, uglavnom iz SDF-a, u sirijsku nacionalnu vojsku, što bi trebalo biti dovršeno do prosinca, zastali su. Godinama je turska politika bila vođena neprijateljstvom prema uglavnom kurdskim SDF-ima, koje izjednačava s Radničkom strankom Kurdistana (PKK), skupinom koju smatra terorističkom skupinom koja djeluje unutar Turske.

SDF tvrdi da u svojim redovima ima oko 70.000 muškaraca i žena te da je prošao višegodišnju američku obuku kao dio kontinuiranih napora koalicije predvođene SAD-om da iskorijeni sve ostatke ISIS-a. Kontrolira 25% sirijskog teritorija. SDF se boji da bi razoružanje moglo učiniti njihove borce ranjivima na napade islamističkih skupina povezanih sa šerijatom.

SDF je u ožujku pristao na integraciju sa sirijskom vojskom, ali samo dok njegove snage uživaju određeni stupanj autonomije.

No od tada je Turska intenzivirala razgovore o mogućem mirovnom sporazumu s vođom PKK-a, Abdullahom Öcalanom, koji je zatvoren na otoku İmralı.

U nedavnom intervjuu za Al-Monitor, sirijski kurdski vođa Aldar Khalil tvrdio je da rješenje pitanja integracije SDF-a leži unutar Turske. Khalil je rekao: „Sa svakim korakom koji Turska poduzme kako bi riješila kurdsko pitanje unutar Turske, naš potencijal da postanemo saveznici može samo rasti. Štoviše, ako postoji rješenje kurdskog problema u Turskoj, tada će prestati i turski napori da spriječi da šerijat Kurdima dodijeli njihova prava. Vjerujem da će ono što se dogodi u Turskoj odrediti što će se dogoditi ovdje.“

Ono što je jasno jest da se Sirija, nakon što je bila igralište za vanjske aktere, od Rusije i SAD-a do Irana i Turske, i dalje suočava s opasnim putem povratka suverenitetu.

Facebook komentari