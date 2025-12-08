Netanyahu kaže da je druga faza mirovnog plana za Gazu blizu

Prema drugoj fazi plana predsjednika Donalda Trumpa, Izrael bi trebao dodatno povući svoje trupe iz Gaze dok se uspostavlja prijelazna vlast i raspoređuju međunarodne sigurnosne snage. Hamas bi trebao započeti razoružavanje i obnovu, prenosi BBC.

S obzirom na neriješena pitanja o razoružanju Hamasa, jedan visoki dužnosnik sugerirao je da je skupina spremna razmotriti “zamrzavanje ili skladištenje” preostalog oružja.

SAD i drugi posrednici vrše pritisak na obje strane kako bi se napredovalo do sljedećih faza Trumpovog plana.

Prema izvješćima arapskih medija, tim Crvenog križa i pripadnici Hamasovog oružanog krila nastavljaju potragu za posljednjim preminulim izraelskim taocem, policijskim službenikom narednikom Ranom Gvilijem, u području Zeitouna u gradu Gazi.

Gvili je ubijen u napadima koje je predvodio Hamas 7. listopada 2023. i njegovo tijelo treba biti vraćeno prema uvjetima početnog sporazuma o prekidu vatre između Izraela i Hamasa. “Izvući ćemo ga”, rekao je Netanyahu na konferenciji za novinare u nedjelju.

Dva mjeseca nakon što je primirje u Gazi stupilo na snagu, obje strane i dalje se međusobno optužuju za gotovo svakodnevna kršenja. Izraelske snage i dalje kontroliraju više od polovice Pojasa Gaze. Hamas se uglavnom ponovno uspostavio u ostatku teritorija.

U razgovoru s novinarima, Netanyahu je rekao da će krajem mjeseca održati važne razgovore s predsjednikom Trumpom o tome kako osigurati provedbu druge faze plana. Glasnogovornica izraelske vlade u ponedjeljak je najavila da će se sastanak održati 29. prosinca.

Nakon sastanka s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom u Jeruzalemu u nedjelju, Netanyahu je ponovio da Hamasova vladavina Gazom mora završiti te da naoružana skupina mora ispuniti “svoju obvezu” da preda oružje i da se pojas demilitarizira.

Kasnije, obraćajući se okupljenim izraelskim veleposlanicima i diplomatima, izrazio je skepticizam oko toga hoće li planirane multinacionalne snage biti u stanju razoružati Hamas.

„Sada se ovdje postavlja pitanje: naši prijatelji u Americi žele pokušati uspostaviti međunarodne snage koje će obaviti posao. Rekao sam – molim vas. Ima li ovdje dobrovoljaca? Molim vas, naprotiv“, rekao je Netanyahu, naizgled dovodeći u pitanje hoće li strane trupe biti spremne silom razoružati Hamas.

“I znamo da postoje određeni zadaci koje ova snaga može obaviti. Ne želim ulaziti u detalje, ne mogu sve, a možda ne mogu ni glavnu stvar, ali vidjet ćemo.”

Ponovio je da će Izrael osigurati razoružanje, rekavši: “To se može učiniti na lakši način, može se učiniti na teži način. Ali na kraju će se učiniti.”

U razgovoru za Associated Press, visoki dužnosnik Hamasa, Bassem Naim, rekao je da je njegova skupina spremna za razgovore o “zamrzavanju ili skladištenju” svog arsenala oružja u mogućem pristupu jednom od najizazovnijih pitanja koja predstoje.

„Otvoreni smo za sveobuhvatan pristup kako bismo izbjegli daljnje eskalacije ili bilo kakve daljnje sukobe ili eksplozije“, rekao je Naim – član političkog biroa Hamasa – u intervjuu u Kataru, gdje se nalazi veći dio vodstva skupine.

Hamas je prethodno odbio predati oružje bez stvaranja neovisne palestinske države.

Naim je također tvrdio da Izrael nije ispunio ključna obećanja o prekidu vatre, rekavši da Gaza nije preplavljena pomoći i da granični prijelaz Rafah s Egiptom nije ponovno otvoren.

Humanitarne agencije kažu da je došlo do dramatičnog povećanja zaliha koje ulaze u pojas, ali da se i dalje suočavaju s izraelskim ograničenjima u radu i nesigurnošću.

Prošli tjedan Izrael je izjavio da je spreman ponovno otvoriti Rafu – glavna vrata Gaze u svijet – ali samo da ljudi odu. Egipat i Palestinci to nisu prihvatili i inzistirali su da je Izrael dužan otvoriti prijelaz u oba smjera.

Sporazum o prekidu vatre zaustavio je razornu dvogodišnju izraelsku ofenzivu u Gazi, koju su izazvali smrtonosni napadi Hamasa i masovno uzimanje talaca na jugu Izraela.

Prva faza mirovnog plana uključivala je povratak 20 živih talaca i posmrtnih ostataka 28 mrtvih talaca koji su još uvijek u Gazi. U zamjenu za oslobađanje živih talaca, Izrael je predao gotovo 2000 palestinskih zatočenika. Za svakog predanog izraelskog taoca, Izrael je vraćao tijela 15 Palestinaca.

Izrael je optužio Hamas da odgađa povratak mrtvih talaca.

Ministarstvo zdravstva u Gazi kojim upravlja Hamas kaže da je više od 370 Palestinaca ubijeno izraelskom vatrom od stupanja na snagu primirja.

Izrael tvrdi da su njegovi napadi odgovor na palestinska kršenja zakona, uključujući ulazak ljudi u dijelove Gaze pod izraelskom kontrolom.

Tri izraelska vojnika također su poginula u borbama s desecima Hamasovih operativaca za koje se kaže da su još uvijek skriveni u podzemnim tunelima na samom jugu Gaze.

Prošli tjedan Trump je rekao da će se druga faza plana za Gazu “dogoditi vrlo brzo”, a u subotu je katarski premijer Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani rekao da je dostignut “kritičan trenutak”.

