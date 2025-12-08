Dodik: BiH neće postati članica NATO-a, RS želi jačati saradnju s Rusijom

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da će, po završetku rata u Ukrajini, najveće posljedice snositi Evropa, koja se već suočava s ozbiljnim ekonomskim izazovima.

– Kada Vladimir Putin i Donald Tramp postignu dogovor, vidjećemo eroziju evropskih elita koja je već počela i koja će na kraju dovesti do njihovog kraha – rekao je Dodik za TASS.

Prema njegovim riječima, Evropa trenutno nema lidere koji bi mogli preokrenuti političku situaciju. Naveo je da je podrška francuskom predsjedniku Emanuelu Makronu oko 12 posto, “i to vjerovatno više među migrantima nego među domaćim stanovništvom”, dok je, kako kaže, i podrška njemačkom kancelaru na veoma niskom nivou.

Govoreći o potencijalnom vojnom sukobu između Rusije i Evrope, Dodik je istakao da se u potpunosti slaže s porukom ruskog predsjednika da Evropa nema kapacitete da vodi rat protiv Rusije.

– Njegova poruka je iskrena i direktna. “Vi probajte ako želite, ali mi ništa nećemo preduzimati”, poručio je Dodik.

On tvrdi da Rusija vodi rat protiv Ukrajine ne zato da bi osvajala teritorije, već zato što ti prostori, kako kaže, historijski pripadaju Rusiji.

Dodik je ponovio da BiH neće postati članica NATO-a, jer se Republika Srpska tome protivi, naglašavajući da Srpska nastoji jačati saradnju s Rusijom u različitim oblastima.

– Naša politika ne podrazumijeva učlanjenje u NATO. Trudimo se da povećamo intenzitet saradnje sa Rusijom u svim oblastima – u sportu, kulturi, nauci, politici – rekao je Dodik,piše Avaz

Istakao je i da se “ništa nije promijenilo u političkom izboru srpskog naroda”.

– Srbi vole i nastavljaju da podržavaju Rusiju. Rusija je sada u opravdanom i razumljivom odbrambenom stanju i nadamo se da će izaći kao pobjednik – rekao je Dodik.

Na kraju je dodao da Evropa u budućnosti može ostati uspješna samo uz rusku pomoć, te da očekuje da će takva saradnja biti zasnovana na ekonomskim principima, prenosi Srna.

Facebook komentari