WASHINGTON: Likvidirani izraelski diplomati, oglasio se Donald Trump…

Dvoje zaposlenika izraelske ambasade ubijeno je u pucnjavi tokom događaja u Muzeju židovske baštine Capital u Washingtonu. Muškarac i žena ubijeni su iz vatrenog oružja u području 3. i F ulice u sjeverozapadnom dijelu grada, u blizini muzeja, ureda FBI-a i ureda američkog državnog tužioca.

Glavna državna tužiteljica Pam Bondi i američka državna tužiteljicaa za Distrikt Columbia Jeanine Pirro bile su na mjestu pucnjave.

Napadač koji je ubio mladi par ispred Židovskog muzeja u Washingtonu navodno je nakon zločina glumio svjedoka i čekao policiju više od 10 minuta prije nego što je priznao da je “to učinio za Gazu”, izjavila je za CNN svjedokinja Sara Marinuzzi (28).

Napadač je identifikovan kao Elias Rodriguez (30) iz Chicaga, koji je, prema riječima policije, nakon hapšenja uzvikivao: “Sloboda, Palestini”.



Žrtve su, kako je potvrđeno, napuštale događaj održan u Židovskom muzeju Capital. Američki židovski odbor (AJC) potvrdio je da je te večeri ondje organizovao događaj. Izraelski ambasador u SAD-u Yechiel Leiter rekao je kako su ubijeni bili “mladi par pred zarukama”, a mladić je navodno upravo ove sedmice kupio zaručnički prsten i planirao zaprositi djevojku sljedeće sedmice u Jeruzalemu.

