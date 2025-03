Rubio: Rusija pristaje na prekid vatre, ali postavljaju uslove

– Oni se sastaju sa nama. Razgovaraju sa nama. Daju prijedloge. Pristaju na prekid vatre, ali uz uslove koje moramo da analiziramo… I nikad nisam rekao da će biti lako – rekao je on na brifingu, komentarišući proces postizanja sporazuma, saopćio je State Department.

Bez odugovlačenja

Rubio je rekao da ne vjeruje da Rusi odugovlače mirovne pregovore i da Vašington (Washington) treba da “mnogo radi sa obje strane”, posebno sa Rusima, sa kojima SAD “nisu komunicirale godinama.

On je dodao da je rat između Rusije i Ukrajine složen i da traje više od tri godine i podvukao da nikada nije rekao da će biti “lako” okončati rat i postići mirovni sporazum.

Rubio je naveo da ne može tačno da kaže kada će biti postignut mirovni sporazum o okončanju rata između Rusije i Ukrajine, kao i da “to ne zavisi od SAD”.

– Pokušavamo da postignemo mir. Posvećeni smo pokušajima da postignemo mir onoliko dugo koliko je potrebno. To ne znači da vam mogu garantovati dogovor za nedjelju ili mjesec. Jednostavno ne mogu da postavim vremenski okvir jer to nije na nama. To je na Rusima i Ukrajincima. To zavisi i od naših partnera u Evropi koji imaju sankcije koje će, vjerujem, morati da se uzmu u obzir kao dio bilo kakvog konačnog dogovora – rekao je on,piše Avaz

Pregovarački stav

Rubio je istakao da je napredak kada se dogovore bar pojedinosti, jer je, kako je naveo, potrebno odrediti pregovarački stav i koje su prepreke miru.

– Što se tiče spremnosti, to će biti testirano kada dođe vrijeme za potpisivanje ili ako se suočimo sa preprekama i još postoji otpor sa jedne ili druge strane, onda ćemo znati. Ali još nismo u toj fazi – naveo je američki državni sekretar.

