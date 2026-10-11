EU mijenja pravila za ručni prtljag: Šta putnici treba da znaju?

Evropska unija uvodi nova pravila u avio-saobraćaju radi veće zaštite putnika i transparentnosti pri kupovini avio-karata.Iako Srbija nije članica EU, ova pravila će biti uvedena i u tamošnje zakonodavstvo i primjenjivat će se na letove iz regiona.

Evropska unija donosi nova pravila u avio-saobraćaju koja imaju za cilj veću zaštitu putnika i potpunu transparentnost pri kupovini avio-karata.

Iako Srbija nije članica EU, ova regulativa će se preuzeti i u zakonodavstvo susjedne nam zemlje, što direktno utiče na sve putnike koji lete iz Beograda i regiona.

Glavni i odgovorni urednik portala Tango Six Petar Vojinović objašnjava šta ova pravila tačno donose i razbija mit o „potpuno besplatnim koferima“ o kome se pisalo u medijima.

Važno ograničenje

Dosadašnja praksa niskotarifnih (low-cost) kompanija bila je da privuku putnike izuzetno niskom početnom cijenom karte, dok bi naknadno naplaćivale svaki komad ručnog prtljaga. Nova pravila obavezuju avio-kompanije da već pri prvom prikazu cijene jasno istaknu šta je uračunato.

– U medijima je ovo predstavljeno kao da dobijate besplatan prtljag, ali to nije sasvim tačno. Obaveza avio-kompanija jeste da u prvu ponuđenu cijenu uvijek uračunaju jedan besplatan komad manjeg ručnog prtljaga. Međutim, to nije kofer na točkiće koji stavljate u pregradu iznad sjedišta, već manja torba ili ranac dimenzija oko 30×40 cm koji može da stane ispod sjedišta ispred vas. Veći kabinski kofer i dalje se doplaćuje kod najnižih tarifa jer su se avio-kompanije izborile protiv njegovog obaveznog besplatnog ukidanja – ističe Vojinović.Ova pravila zvanično stupaju na snagu 22. oktobra, dok će njihova puna primjena početi od 23. oktobra 2027. godine.

Ko plaća odštetu kad let kasni?

Nedavni incident na aerodromu „Nikola Tesla“ u Beogradu, kada je usljed greške zemaljskog opsluživanja došlo do miješanja dolazećih i odlazećih putnika i vanrednog pražnjenja terminala radi ponovnog pregleda, otvorio je pitanje prava putnika pri masovnim kašnjenjima,piše Avaz

– Prava putnika su uvijek vezana za avio-kompaniju od koje ste kupili kartu, bez obzira na to što je grešku napravila treća firma za opsluživanje na aerodromu. Ukoliko let kasni više od tri sata i ukoliko putnik podnese zahtjev, avio-kompanija je dužna da vrati novac za kartu ili da obezbijedi mjesto na prvom sljedećem letu. Ako je kašnjenje manje od tri sata, pravo na novčanu refundaciju ne postoji – objašnjava Vojinović.

Kako ističe stručnjak za vazduhoplovstvo, nova evropska pravila dodatno će utvrditi i pooštriti standarde kompenzacije za kašnjenja duža od tri sata, što će za putnike iz Srbije značiti veću pravnu sigurnost.

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