Kineski horoskop za oktobar 2026: Ovim znacima stižu novac i sreća, a jedan mora da napravi veliki preokret

Kineski horoskop za oktobar 2026. godine donosi promjene za svih 12 znakova. Mjesec počinje pod uticajem energije Vatrenog Pijetla, a 8. oktobra prelazi u energiju Zemljanog Psa. I dalje traje godina Vatrenog Konja.

Prvi dan oktobra je Dan zatvaranja, pa je pravo vrijeme da završite ono što je ostalo nedovršeno. Posljednji dan mjeseca je Dan stabilnosti, zbog čega bi pažnju trebalo usmjeriti na ono što vam donosi finansijsku sigurnost i emocionalnu stabilnost.

Od 1. do 7. oktobra najbolje je da se organizujete i napravite plan za ostatak mjeseca. 8. oktobra počinje novi ciklus, ali 9. i 10. oktobra treba biti oprezan, jer bi tada mogli da ugrozite ono što ste tek započeli.

Pravi zamah dolazi 13. oktobra, kada ćete se ozbiljnije posvetiti onome što želite da ostvarite prije kraja mjeseca. 11, 12, 23. i 24. oktobar djeluju povoljno, dok 10. i 11. oktobar traže dodatni oprez jer se smatraju Danima opasnosti.

Najbolji dani za pokretanje novih projekata su 7. i 20. oktobar, dok sreća dostiže vrhunac 11. i 23. oktobra, kada je prisutna energija Konja.

Pacov (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Pacov u oktobru uči da bude mnogo izbirljiviji kada je riječ o tome kome poklanja svoje vrijeme i energiju. Prva nedjelja mjeseca može da donese osjećaj preopterećenosti. Poslije 8. oktobra shvatate da previše svog dragocjenog vremena dajete stvarima koje vam više nisu toliko važne.

Na preispitivanju će se naći i prijatelj koji vam se javlja samo kada mu nešto treba, ali i posao koji vam oduzima vrijeme, a ne nudi jasnu budućnost.

Oko 17. i 29. oktobra izdvojićete vrijeme za sebe. To su dva dana koji pripadaju vašem znaku i pogodni su za postavljanje prioriteta. Broj koji vam donosi sreću ovog mjeseca je 17, a plava je boja koja vam posebno odgovara.

Osoba rođena u znaku Zmaja mogla bi da uđe u vaš život i postane važan prijatelj.

Vo (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Šesti i 20. oktobar predstavljaju dvije važne tačke jedne priče koja se odvija tokom mjeseca. Period između njih vodi vas od iscjeljenja do konačnog rješenja. Shvatićete da stabilnost i promjena ne moraju da budu suprotstavljene.

Pokušaćete da promijenite neke stvari, čak i ako vam taj proces u početku bude neprijatan.

Kada se 8. oktobra energija mjeseca promijeni iz Pijetla u Psa, osjećaćete se opuštenije. Planovi će se praviti unaprijed, a vaša praktična strana dobiće više prostora. I dalje ćete postupati oprezno i nećete prihvatati stvari zdravo za gotovo.

Ako počnete da primjećujete broj 24, obratite pažnju jer bi sreća mogla da vam pokuca na vrata. Oktobar je mjesec u kojem bi trebalo više da brinete o sebi i da se okružite ljudima koji vam donose red i stabilnost.

Najbolje boje za vas su nježne nijanse, poput žute i krem. Osoba rođena u znaku Pijetla mogla bi da vam pomogne da pronađete jednostavnije načine za organizaciju života.

Tigar (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Tigar obično voli da se kreće brzo, ali oktobar vas uči da usporite i završavate stvari bez žurbe. Prvi važan dan za vaš znak je 7. oktobar, posljednji dan energije Vatrenog Pijetla.

Birajte aktivnosti koje zaista želite da radite, a ne one koje vam ne donose nikakvo zadovoljstvo.

Između 19. i 31. oktobra vaš raspored postaje znatno užurbaniji. Broj 31 je vaš srećan broj ovog mjeseca, jer predstavlja kreativnost i liderske sposobnosti, a upravo ćete te osobine imati priliku da pokažete.

Osoba rođena u znaku Psa može da vam bude odličan prijatelj. To je neko ko će vas podsjećati na vaše snove i pomoći vam da ostanete vjerni sebi, posebno onda kada poželite da odustanete.

k

Zec (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Vaš društveni život postaje mnogo življi u oktobru. Kada mjesec uđe u energiju Zemljanog Psa, osjećaćete se više kao nekada. Odnosi sa drugim ljudima postaju vaše sigurno mjesto i prijaće vam što vas drugi uključuju u svoje planove.

U septembru ste bili nešto zatvoreniji kada je riječ o sklapanju novih prijateljstava, ali sada ćete i sami početi da inicirate druženja.

Nekoga novog upoznajete 8. oktobra, a do 20. oktobra taj odnos mogao bi da preraste u pravo prijateljstvo. Možda će vam u početku biti neobično što neko drugi poziva vas da se družite, umjesto da uvijek vi pravite prvi korak.

Ako često viđate broj 2 ili 20, obratite pažnju. To je vaš srećan broj i može da najavi skladne odnose i nova prijateljstva.

Radite ono što vam donosi mir i harmoniju. Zelena i nježnoružičasta su odlične boje za vas ovog mjeseca. Najbolji znak za saradnju je Pas, jer mu je prijateljstvo podjednako važno kao i vama.

Zmaj (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Zmaj se prirodno osjeća moćno, ali oktobar vas uči kako da kontrolišete svoju snagu umjesto da pokušavate da silom riješite svaku situaciju.

Oko 8. oktobra shvatićete da jedna situacija ne funkcioniše onako kako ste očekivali. Dok pokušavate da je promijenite na silu, jedan razgovor će vam pokazati da je zapravo potrebno da se povučete i pustite da se stvari odvijaju prirodno.

Oko 9. oktobra, a zatim ponovo 21. oktobra, prepoznajete određene obrasce u svom ponašanju. Moguće je da shvatite da imaju veze sa prošlošću i da vas upravo oni koče.

Kada ih sagledate iz druge perspektive, moći ćete da se odvojite od njih. 22. oktobra prolazite kroz svojevrsni test i izlazite kao pobjednik.

Kraj mjeseca donosi važnu spoznaju – život ne mora stalno da bude borba. Do 30. oktobra mir postaje vaš glavni cilj.

Broj 9 može da bude znak da se nešto mijenja. Ako nakon što ga nekoliko puta primijetite sretnete osobu rođenu u znaku Majmuna, taj susret mogao bi da bude posebno značajan.

Zmija (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Oktobar od vas traži dodatni oprez. Dva dana pripadaju vašem znaku – 10. i 22. oktobar, a oba su dani opasnosti.

To su periodi u kojima nije dobro započinjati nešto novo, osim ako odlaganje zaista nije moguće. Zato pokušajte da budete štedljivi sa svojim vremenom i energijom.

Držite se svog rasporeda i dobro razmislite prije nego što ga mijenjate. Do 3. oktobra trebalo bi da imate jasnu predstavu o tome kako želite da izgleda ostatak mjeseca.

Ponovo pregledajte svoj raspored 16. oktobra. To je dobar dan za promjene i prilagođavanje planova.

19. oktobra može da vam stigne ponuda koja rješava problem kojim se već neko vrijeme bavite. Ako oko 23. oktobra primijetite broj 22, shvatite ga kao dobar znak – mogao bi da najavi novac.

Susret sa osobom rođenom u znaku Pijetla takođe je pozitivan znak, jer biste od nje mogli da dobijete koristan i konkretan savjet.

Konj (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Oktobar je veoma dobar mjesec za Konja. Potrebno je samo da budete strpljivi dok ne stigne prva velika pobjeda, jer će vam, kada se dogodi, biti posebno drago.

Pošto je 2026. godina vašeg znaka, promjena energije iz Vatrene u Zemljanu 8. oktobra pomaže vam da ostanete prizemljeni i fokusirani. Kako se približava kraj godine, dobro će vam doći više strukture i jasniji planovi.

Bićete oprezniji kada je riječ o novcu i resursima. 11. oktobar je Dan uspjeha za vaš znak, pa tada dolazi važan trenutak u finansijama. Još jedan veliki dan je 23. oktobar, koji je Metalni Konj Dan uspjeha.

Ova dva datuma mogu vam pomoći da nadoknadite ono što ste finansijski propustili.

Aktivnosti kojima ste ranije posvećivali previše vremena sada počinju da vam budu manje zanimljive. Najbolji dani da se povučete iz njih ili ih prepustite drugima su 9. i 21. oktobar.

Moguće je da će osoba rođena u znaku Tigra tražiti od vas da se povučete iz nekog projekta ili da dio obaveza prepustite drugima. Možda će vam u početku djelovati dramatično, ali ćete se kasnije osjećati mnogo bolje.

Broj 11 je vaš srećan broj, a crvena je odlična boja za podizanje energije.

Koza (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Ovo je veoma srećan mjesec za Koze. Ako se već neko vrijeme pitate kada će novac konačno stići, oktobar donosi razlog za optimizam.

Dva dana pripadaju vašem znaku i oba su Dani primanja. Prvi je 12. oktobar, u energiji Zemlje.

Tog dana uradite nešto za šta vjerujete da može da vam donese konkretnu korist. Budite realni i praktični.

Drugi važan dan je 24. oktobar, u energiji Metala. Možda ćete tada morati nečega da se odreknete, ali bi vam ta odluka mogla donijeti novac.

Pošto ste ovog mjeseca na strani onih koji primaju dobre stvari, poželjećete i da nešto vratite zajednici. Osoba rođena u znaku Konja mogla bi da vam pomogne da pronađete način da učinite nešto dobro za druge.

Kada primijetite broj 12, obratite pažnju na ono što se dešava jer bi nešto novo moglo da uđe u vaš život i pomogne vam da pronađete fokus.

Majmun (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

Prvi dan oktobra pripada vašem znaku, ali pošto je u pitanju Dan zatvaranja, može vam donijeti izvjesnu frustraciju. Projekat bi mogao iznenada da se završi, a prijateljstvo da krene u potpuno novom smjeru.

U svakom slučaju, događaji vas možda neće odvesti tamo gdje ste očekivali, pa ćete morati mentalno da se prilagodite novoj situaciji.

Osoba rođena u znaku Pacova mogla bi da vas pozove da učestvujete u nečemu novom 13. i ponovo 25. oktobra. To su dva Dana otvaranja i mogu donijeti dosta aktivnosti, ali i nepredvidivosti.

Možda u početku nećete znati da li se nova prilika uklapa u vaše sposobnosti i vještine, ali nikada ne znate šta može da proistekne iz nje.

Broj 13 donosi vam sreću ovog mjeseca. Kada ga primijetite, obratite pažnju na ono što u tom trenutku radite jer bi upravo to moglo da najavi nešto dobro.

Pijetao (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

Glavna tema za Pijetla u oktobru je ravnoteža. Septembar vam je bio veoma dobar, a do 8. oktobra život djeluje prilično mirno.

Sada jasno vidite šta nije funkcionisalo i dobijate priliku da to popravite.

Oko 2. oktobra život počinje da dobija novi pravac nakon razgovora koji vam otkriva priliku koju želite da isprobate. Primjećujete pozitivan pomak kod prijatelja i to vas inspiriše.

Na poslu postavljate granicu koja vam omogućava da povratite dio svog vremena. Ovo je mjesec u kojem učite da ravnoteža ne znači da svima morate biti dostupni u svakom trenutku.

Pas (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

Ovo je vaš mjesec! Kada energija prelazi u znak Psa, osjećate kao da možete da osvojite svijet.

Odnosi sa drugim ljudima postaju jedna od glavnih tema oktobra i počinjete jasnije da primjećujete koliko su važni u vašem životu.

Oko 3. oktobra shvatate da odnos koji ste prerasli više nije mjesto na kojem želite da ostanete. Istovremeno, 15. i 27. oktobar donose vam mnogo lakše sklapanje novih poznanstava.

Pojavljuje se i prilika koju ne želite da propustite i odlučujete da je prihvatite. Puštate ono što vam više ne pripada i pravite prostor za nove aktivnosti.

Život kreće u novom smjeru, a vi ste spremni za promjenu.

Izvor: Shutterstock

Svinja (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031)

Plava i žuta su odlične boje za vas u oktobru, piše YourTango. Plava predstavlja povjerenje, dok je žuta povezana sa kreativnošću, a upravo bi vam obje energije mogle biti potrebne tokom mjeseca.

Prvi veliki dan za vaš znak je 4. oktobar. Nešto će vas podsjetiti da život nudi mnogo više nego što mu ponekad dopuštate i osjetićete snažnu zahvalnost.

Situacija koja se pojavljuje 16. oktobra uči vas da ne treba da se držite neke navike samo zato što je dugo dio vašeg života.

Prijatelj bi mogao da kaže nešto što će vam pokazati koliko ste spremni da se žrtvujete, a to će vas natjerati da shvatite da više niste zadovoljni takvom situacijom.

Umjesto da se opirete promjeni, ovog puta ćete je prihvatiti. Raščistićete prostor za ono što odlazi i napraviti mjesto za nešto novo.

Sljedeći važan dan je 28. oktobar, koji je ujedno i vaš srećan broj ovog mjeseca. Razgovor sa osobom rođenom u znaku Zeca mogao bi da vam pomogne da zaliječite ranu koju već dugo nosite.

Facebook komentari