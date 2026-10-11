Amra Džeko podijelila objavu o Edinovom oproštajnom dresu, novac ide oboljelima

Aukciju je organizovalo Udruženje Pomozi.ba uz saglasnost napadača Zmajeva, a sav prikupljeni novac bit će uplaćen u Fond „Sportisti za život“, koji je osnovao Edin Džeko kako bi pomogao građanima Bosne i Hercegovine kojima je podrška potrebna u borbi za život.Početna cijena dresa iznosi 1.000 KM, a zainteresovani mogu učestvovati u aukciji putem linka koji je Pomozi.ba objavio uz svoju objavu.

Edin Džeko oprostio se od reprezentativnog dresa na stadionu Bilino polje u Zenici. Za nacionalni tim odigrao je 152 utakmice i postigao 73 gola.

Iz Pomozi.ba podsjetili su da je Džeko i tokom oproštaja pokazao koliko mu je važan humanitarni rad.

Završetak reprezentativne karijere tako ne znači i kraj njegovog angažmana u pomaganju drugima.

Aukcija ljubiteljima fudbala pruža priliku da dođu do vrijednog suvenira iz karijere jednog od najvećih fudbalera Bosne i Hercegovine, a istovremeno doprinesu pomoći ljudima kojima je ona najpotrebnija.

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