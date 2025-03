BIBI, odgovor je – NE

Naredba će ostati na snazi ​​sve dok sud ne bude mogao saslušati peticije izraelske opozicije i nevladine organizacije protiv smjene Bara , nakon što je izraelska vlada izglasala njegovu smjenu.

Shin Bet istražuje Netanyahuove bliske saradnike zbog navodnih kršenja nacionalne sigurnosti, uključujući curenje povjerljivih dokumenata stranim medijima i navodno uzimanje novca iz Katara, koji je pružio veliku finansijsku pomoć Hamasu.

U pismu, koje je javno objavljeno u četvrtak, Barr je naveo da je njegova smjena motivisana Netanyahuovim “ličnim interesima”. Barr se osvrnuo na zaključke do kojih je došla istraga njegove agencije o napadu na Hamas 7. oktobra 2023. godine, u kojima se kaže da je “politika šutnje omogućila Hamasu da se podvrgne masovnom vojnom nagomilavanju”.

“Smjenom šefa službe u ovom trenutku na inicijativu premijera šalje se poruka svima koji su uključeni, poruka koja bi mogla ugroziti optimalan ishod istrage. Ovo je direktna prijetnja sigurnosti Države Izrael”, istakao je Barr.

U sudskoj presudi se navodi da će zamrzavanje njegove smjene ostati na snazi ​​do podnošenja žalbe sudu do 8. aprila.

Barem bi trebao napustiti funkciju do 10. aprila.

Prema ranijoj vladinoj izjavi u kojoj je najavljeno njegovo razrješenje, Barr je trebao napustiti funkciju kada bude imenovan njegov nasljednik, a najkasnije do 10. aprila.

Baru, čiji je mandat trebao isteći sljedeće godine, imenovala je prethodna izraelska vlada, koja je nakratko svrgnula Netanyahua s vlasti između juna 2021. i decembra 2022. godine.

