Trump:”On je premijer iz ratnog vremena koji je heroj, kako da ne date pomilovanje?” Herzog: “Odluka će biti donijeta nakon presude”

Objavljeno prije 27 minuta

Izraelski predsjednik Isak Hercog danas je demantovao reči američkog lidera Donalda Trampa, koji je izjavio da mu je izraelski kolega rekao da je pomilovanje za premijera Benjamina Netanjahua “na putu”.

“Nije bilo razgovora između predsjednika Hercoga i Trampa otkako je podnet zahtjev za pomilovanje”, saopšteno je iz kancelarije Hercoga, prenosi CNN.

Kako se dodaje u saopštenju, Hercog je prije nekoliko nedelja razgovarao sa Trampovim predstavnikom koji se raspitivao o zahtjevu za pomilovanje Netanjahua, na šta mu je rečeno da će odluka o tome biti donijeta nakon standardnih procedura.

Donald Tramp je ranije danas izjavio da je razgovarao sa Hercogom, koji mu je rekao da je pomilovanje za izraelskog premijera Benjamina Netanjahua “na putu”.

“On je premijer iz ratnog vremena koji je heroj. Kako da ne date pomilovanje?”, rekao je Tramp novinarima na Floridi nakon što je dočekao Netanjahua prije njihovog sastanka.


