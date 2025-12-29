Trump:”On je premijer iz ratnog vremena koji je heroj, kako da ne date pomilovanje?” Herzog: “Odluka će biti donijeta nakon presude”

“Nije bilo razgovora između predsjednika Hercoga i Trampa otkako je podnet zahtjev za pomilovanje”, saopšteno je iz kancelarije Hercoga, prenosi CNN.

Kako se dodaje u saopštenju, Hercog je prije nekoliko nedelja razgovarao sa Trampovim predstavnikom koji se raspitivao o zahtjevu za pomilovanje Netanjahua, na šta mu je rečeno da će odluka o tome biti donijeta nakon standardnih procedura.

Donald Tramp je ranije danas izjavio da je razgovarao sa Hercogom, koji mu je rekao da je pomilovanje za izraelskog premijera Benjamina Netanjahua “na putu”.

“On je premijer iz ratnog vremena koji je heroj. Kako da ne date pomilovanje?”, rekao je Tramp novinarima na Floridi nakon što je dočekao Netanjahua prije njihovog sastanka.

🚨BREAKING: Trump announces he has lobbied the president of Israel to give a full pardon to Benjamin Netanyahu and a “pardon is on its way.” You’re looking at two disgusting criminals obsessed with evading accountability.

pic.twitter.com/5Q8qw8Yq79 — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) December 29, 2025

Facebook komentari