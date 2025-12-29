Zašto je Izrael priznao Somaliland kao nezavisnu državu?

Također je rekao da bi službeno priznanje bilo “odlična prilika za proširenje” partnerstva zemalja, prenosi BBC.

Međutim, analitičari kažu da postoje strateški razlozi za izraelsku izjavu.

“Izraelu su potrebni saveznici u regiji Crvenog mora iz mnogih strateških razloga, među kojima je i mogućnost buduće kampanje protiv Huta”, rekao je izraelski think tank Institut za studije nacionalne sigurnosti, misleći na jemenske pobunjenike koje podržava Iran, u radu objavljenom prošlog mjeseca.

“Somaliland je idealan kandidat za takvu saradnju jer bi Izraelu mogao ponuditi potencijalni pristup operativnom području blizu zone sukoba.”

Izrael je više puta napadao ciljeve u Jemenu nakon što je rat u Gazi izbio u oktobru 2023. godine, kao odgovor na napade Huta na Izrael za koje su pobunjenici tvrdili da su u znak solidarnosti s Palestincima u Pojasu Gaze.

Kao odgovor na izraelsko priznanje Somalilanda, Huti su upozorili da će svako izraelsko prisustvo u Somalilandu biti smatrano “vojnom metom” za njihove snage.

Prije nekoliko mjeseci, nekoliko novinskih kuća je izvijestilo da je Izrael kontaktirao Somaliland u vezi s potencijalnim preseljenjem Palestinaca prisilno uklonjenih iz Gaze.

Izrael nije komentarisao izvještaje, ali je Somaliland u to vrijeme saopštio da bilo kakav potez Izraela da prizna njegovu nezavisnost ne bi imao nikakve veze s palestinskim pitanjem. I Somalija i Palestinska uprava sugerisale su da bi izraelsko priznanje Somalilanda moglo biti povezano s planom raseljavanja Palestinaca.

“Somalija nikada neće prihvatiti da narod Palestine bude prisilno iseljen sa svoje zemlje na neko daleko mjesto”, rekao je somalijski predsjednik parlamentu u nedjelju.

Cameron Hudson, analitičar za Afriku sa sjedištem u SAD-u, rekao je za BBC da je Izrael priznao Somaliland prvenstveno zato što pokušava da se suprotstavi iranskom utjecaju u regiji Crvenog mora.

“Crveno more je također kanal za oružje i borce koji teku Crvenim morem u istočni Mediteran. Tradicionalno je bio izvor podrške i opskrbe borcima u Gazi. Stoga prisustvo, sigurnosno prisustvo, obavještajno prisustvo na ušću Crvenog mora služi samo nacionalnim sigurnosnim interesima Izraela”, rekao je.

Facebook komentari