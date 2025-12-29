Politika

Tramp o napadu na Putina: “Šokantno, ogorčen sam”

Objavljeno prije 2 sata

Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je danas telefonom s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i obavijestio ga o, kako Moskva tvrdi, napadu ukrajinskog drona na njegovu rezidenciju u Novgorodskoj oblasti, nakon čega je Trump reagirao “šokirano”.

Ruski i američki predsjednici Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su danas telefonom, a Putin je obavijestio Trumpa o navodnom napadu ukrajinskog drona na njegovu rezidenciju u Novgorodskoj oblasti, prema riječima Jurija Ušakova, pomoćnika predsjednika Rusije .

Prema njegovim riječima, Trump je bio ” šokiran i ogorčen ” kada je čuo za napad, prenosi TASS. Ušakov je izjavio da je Trump rekao da “ne može ni zamisliti da bi neko preduzeo tako lude akcije”.

Kako je dodao, napad se dogodio gotovo odmah nakon Trumpovog razgovora s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Mar-a-Lagu u nedjelju. Trump je, prema Ushakovim riječima , istakao da “hvala Bogu” što američka administracija nije isporučila Ukrajini rakete dugog dometa Tomahawk .

Ušakov je također izjavio da je Putin rekao da Rusija namjerava nastaviti saradnju sa SAD-om kako bi se postigao mir, ali da će ruski stav biti preispitan. Dvojica lidera su također razgovarala o potrebi da Ukrajina preduzme konkretne korake ka postizanju sporazuma.

Ranije je glasnogovornica Bijele kuće Caroline Leavitt potvrdila da su Trump i Putin danas razgovarali telefonom.


