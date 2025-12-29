Sukobe drže za privatne razgovore, dok javno pokušavaju da pošalju sliku “idealne saradnje i prijateljstva”.

Američki mediji izvještavaju da Netanyahu javno hvali Trumpa kao “najvećeg prijatelja Izraela”, ali da je privatno ton drugačiji i da on traži aktivnije učešće SAD-a u ispunjavanju interesa zemlje koju vodi.

„Međutim, prijem ovog puta bi mogao biti drugačiji. Trump , koji se zakleo da će djelovati kao mirovni predsjednik , bio je oprezan prema nekim izraelskim potezima posljednjih mjeseci, uključujući napade u Siriji . Svjestan je raspoloženja američke javnosti, koja ne podržava uvlačenje u još jedan rat na Bliskom istoku. Krhko primirje u Gazi, koje je Trump s ponosom pomogao finalizirati tokom posjete regiji u oktobru, sada se testira nastavkom smrtonosnih izraelskih operacija u palestinskoj enklavi i sporim procesom prelaska na drugu fazu sporazuma“, izvještava CNN.

U analizi se dalje navodi da je odnos između dva lidera ponekad bio zategnut zbog razlika u stavovima o vanjskoj politici u regiji, iako su javno svoj odnos predstavljali kao “odličan”.

Posebno je fokus na drugoj fazi mirovnog sporazuma za Gazu, odnosno na stavu Izraela prema implementaciji sporazuma.

„Sjedinjene Američke Države pokušavaju brzo preći na sljedeću fazu i žele objaviti više detalja o upravljanju Gazom i novim međunarodnim stabilizacijskim snagama , ali Izrael oklijeva s daljnjim povlačenjem iz Gaze bez razoružavanja Hamasa . To je izazvalo tenzije s nekim savjetnicima Bijele kuće, koji smatraju da Netanyahu namjerno usporava prelazak na drugu fazu“, piše ovaj američki medij.

Međutim, ovo nije jedino pitanje o kojem se Trump i Netanyahu razlikuju, ili o kojem su se sukobljavali u prošlosti.

„Kada je Izrael u septembru izvršio napade na vođe Hamasa u Kataru , ključnom savezniku SAD-a, Trump je bio bijesan jer je to prijetilo da će potkopati njegove mirovne napore u Gazi. Katar je odigrao ključnu ulogu posrednika između Hamasa, SAD-a i Izraela u mirovnim pregovorima. Kasnije, tokom sastanka u Ovalnom kabinetu, Trump je insistirao da se Netanyahu izvini katarskim liderima, čak je držao telefon u krilu dok je izraelski premijer obavljao poziv“, piše CNN.

Pitanja se također odnose na aktuelne događaje, odnosno podršku SAD-a sirijskom predsjedniku Ahmedu al-Shari, kao i na odnose s Iranom.

„Čak i nakon ’12-dnevnog rata ‘ tokom kojeg je Trump naredio bacanje bombi za uništavanje bunkera na iranska nuklearna postrojenja, američki i izraelski lideri ne mogu se dogovoriti o tome kako se nositi s Iranom . Izrael pomno prati iransko obogaćivanje urana i sve je više zabrinut zbog njegovih aktivnosti s balističkim raketama “, piše CNN.

Na kraju analize navode da Trump i Netanyahu i dalje sukobe drže u privatnim razgovorima, dok javno pokušavaju poslati sliku “idealne saradnje i prijateljstva”.

