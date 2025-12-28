Sedmični horoskop od 29. decembra do 4. januara: Blizancima prijeti raskid, Bikovi se užasno nerviraju zbog posla

OVAN

Hrana

Samo ti njupaj, pa posle kukaj kako imaš pojas za spasavanje na stomaku. Predlog za gubitak apetita – idi za vikend na porodično okupljanje, proći će te svaka volja za jelom, piše glossy.

Ljubav

Kada ste sami, partner i ti ćete imati baš lijepe i inspirativne, „žustre razmjene mišljenja“ – ali kada ste u društvu, pravićete se da je sve ok, bićete „na nivou“. Partnerova ili tvoja porodica može biti okidač za veću raspravu. Slobodni – džabe šarm, džabe dobra energija – ili ništa od ljubavi ili sve ostaje u vazduhu, nedorečeno. Ako te neko šmeka preko posla – za sada sve ostaje samo na tome. Za dalje – vidjet ćemo.

Posao i novac

Planirao ili ne planirao, do ulaska u novu godinu ćeš se istrošiti i to debelo. Neki novci mogu da ti dođu u prvih par dana, možda te malo iščupaju. Na poslu samo statiraš – čisto da se vidi da si tu (jer moraš).

Zdravlje

Manje vina, manje vina. A manje i hrane. I nemoj da se „uletiš“ kad ideš napolje, prehlada ti slijedi.

BIK

Hrana

Novogodišnja trpeza kod tebe kreće već u ponedjeljak i prisutna je tokom cijele sedmice – ako, uživaj. Prijedlog za gubitak apetita – žao mi je, ne postoji.

Ljubav

Biće ti super što ste partner i ti stalno zajedno. Bar prvih par dana. Posle toga će ti biti manje super, ali će biti podnošljivo. Neko vreme. Onda će početi da te iritira kako priča, kašlje, diše. Do vikenda ćeš već jako, jako želeti da se što pre vratiš na posao. Slobodni – naravno da nećeš primetiti one kojima cakle okice na tebe – ali ćeš zato primetiti one koji izigravaju nedodirljivost i glume hladnoću.

Posao i novac

Što se novca tiče – sve pare odoše. Ako i uspeš nešto da sačuvaš do vikenda – subota i nedelja će ti izvrnuti džepove. Posao – nadam se da ne radiš. A ako radiš – samo ćeš se nervirati zbog toga.

Zdravlje

Nemoj da te baš u ovim danima stisne reuma. Ili da počne da te boli zub.

BLIZANCI

Hrana

Apetiti sa velikim oscilacijama – ili se prejedaš ili ne jedeš ništa. Za vikend ćeš nadoknaditi sve što si eventualno propustio. Slušaj mamu ili baku i jedi supu – nemoj samo da krkaš sarme i kolače.

Ljubav

Što manje pričate partner i ti – to bolje. Jer, čim progovorite naći ćete neki razlog da se pokačite. Nemojte da u ovu sedmicu uđete kao par, a izađete kao solisti. Možete da se veselite i pevate zajedno, uz čašicu ili dve još bolja varijanta. I puno smeškanja. Slobodni – Blizančice i Blizančići, nije ovo nedelja za ljubavne aktivnosti. Za druženje i zabavu može – ludujte i lijepo se provedite.

Posao i novac

U nekom trenutku ćeš početi da se pitaš da li ti je zaista bilo neophodno baš sve što si kupio. Ali posle je kasno – odoše pare pa pa. Posao – moraćeš da čučiš na poslu bukvalno do poslednjeg trenutka.

Zdravlje

Ako te nešto žiga ispod rebara – prestani da jedeš i piješ. Daj jetri i želucu da malo iskuliraju.

RAK

Hrana

Red klope, red pića (sve dok nema I reda suza, sve je odlično), pa ispočetka. Usput, naravno – nudite najbolje parčiće mesa ili kolača onima koji su vaši I koje volite. Da slučajno ne ostanu gladni.

Ljubav

Ako si solo a nedostaje ti neko – a ti se javi. Imaš odlične izgovore – „gde ćeš za praznike?“, „srećna nova godina“ – smisli sam, budi kreativan. Ako bi radije da sačekaš da druga strana napravi potez – e, onda se spremi na talas nostalgije. Ako si u paru – šaltaće te raspoloženja. Čas na vrhu sveta, čas obešenog nosa. Za vikend priredi partneru nezaboravne momente. Samo da ne budu nezaboravne rasprave.

Posao i novac

Dani na poslu pred doček će biti skroz opušteni. Čak i ako budu pokušavali da te uposle – naći ćeš način da izvrdaš. Novac se sporo sliva u tvoje džepove, a brzo odlazi. I ti pomažeš da ode, baš se trudiš.

Zdravlje

Ako si mlađi Rak – juri te prehlada ili virus. Trči brzo da te ne stignu. Ako si stariji – juri te kostobolja.

LAV

Hrana

U ovoj sedmici više rekreativno grickaš nego što istinski klopaš. Gde vam se dede apetit, o Lavovi? Upumpaj malo energije – obiđi frižider, vidi – možda ima nešto što će ti otvoriti apetit.

Ljubav

Suptilno objasni partneru da, ako želi mir i spokoj u novogodišnjoj nedelji – mora da prati tvoj ritam. Dakle, kad se tebi mazi, kad se tebi priča, kada se tebi skita, kada je tebi potrebno da se malo izluduješ – njegovo je samo da prati! I da pazi da ti ne stane na žulj, da ne bi bilo dramatičnih momenata. Slobodni – više je nego izvesno da te neko itekako primećuje. Samo je problem što ti ne primećuješ tu osobu.

Posao i novac

Na poslu – stanje redovno do dočeka. Posle dočeka – naravno, luftiranje do kraja sedmice. Jedino što će ti se motati po glavi jeste kako da lepo objasniš šefu da ti je potrebna veća plata. Dosta veća.

Zdravlje

Imaš taman toliko energije da izguraš sedmicu. Odmaraj – i pusti druge da se trude oko tebe.

DJEVICA

Hrana

Tvoje raspoloženje će u ovoj sedmici određivati kada i koliko ćeš klopati. Do dočeka ti i nije baš do jela, ali zato posle – do kraja sedmice – vreme je za opuštanje i za više uživanja i za „još jedan tanjir“.

Ljubav

Neozbiljno – ozbiljna ljubavna sedmica za zauzete. Čas će atmosfera biti strasno uzavrela i inspirativna, a čas ćete jedno drugom meriti reči i hvatati se i za one najbesmislenije sitnice. Hajd makar ti povremeno isključi potrebu da kritikuješ, ne mora baš sve biti savršeno. Slobodni – imaš realnu šansu da se nešto ljubavno zgodi u ovoj nedelji – ali je potrebno da se malo opustiš i bar za momenat isključiš analiziranje.

Posao i novac

Probaj da makar u ovoj nedelji (brate, sestro – doček je u sredu) isključiš kod sebe onu varijantu „evo samo još ovo da završim“. Ne moraš da završiš, sačekaće te obaveze – ne brini. Novac ti je skroz ok.

Zdravlje

Mentalni najprije, ali i doza fizičkog umora. I gledaj da se u rasijanosti ne povrijediš.

VAGA

Hrana

Vage nisu baš „svoje“ ovih dana, pa su i apetiti šareni i diskutabilni. Čas nisi gladan, čas bi nešto lagano, čas ti se eto baš prijela pita koju je tvoja baka tako dobro pravila. Tvoja raspoloženja i apetit se svađaju.

Ljubav

Baš se i ne osećaš inspirisano ovih dana, u nekoj si zatvorenijoj i ćutljivijoj fazi. Ne mora da znači da je to loše – svima nam je povremeno potrebno da malo iskuliramo od svega. Ipak, nemoj zbog toga zanemariti dražesno ti voljeno biće. Slobodni – mnogo „podsetnika“ na prošlost. No, možeš to gledati i na ovaj način – sada znaš za kakve priče i za kakve osobe ne bi trebalo da se više „zakačiš“.

Posao i novac

Do dočeka – malo naporno, ali se da izdržati. Možda si ostavio one najteže obaveze za kraj – ili te je pak stigao umor i jedva čekaš praznike. Novčanik se lako prazni u ovoj nedelji, a nešto teže puni.

Zdravlje

Malo uspori – da se ne bi potpuno energetski istrošio ili povredio (može i prehlada, da znaš).

ŠKORPIJA

Hrana

Kada je klopa u pitanju – pred tobom je „repete“ sedmica. Ili, drugačije – „ma daj još jednu sarmu, nek ide život….i neka ruska salata bude na dohvat ruke, za svaki slučaj…..i odmah iseci parče torte“.

Ljubav

Ako si zauzet – u super si ljubavnoj fazi. Ima živosti, ima dešavanja, partneru i tebi prija da provodite vreme zajedno, a ne treba zanemariti ni strasti – te iskrice se baš lako pale ovih dana. Možda tvoje drago biće i ti uspete da se za vikend nešto pokačite, ali to je prolazno – sledi i mirenje. Slobodni – očas posla se u ovoj sedmici može „kliknuti“ sa nekim. Primećuju te, a i ti si u dobrom raspoloženju za flert.

Posao i novac

Sve što budeš mogao da potrošiš do praznika – potrošićeš. A verovatno i preko toga. Što se posla tiče – ono što je potrebno odraditi, biće odrađeno. Zatvaraš ovu godinu u varijanti – sve je završeno, ćao!

Zdravlje

Ne sedi na ladnom betonu, utopli se kad ideš napolje. I gledaj gde ideš, ne jurcaj!

STRIJELAC

Hrana

Čitav svet slatkih i slanih zanimacija se otvara pred tobom. Pokušavaćeš ti da držiš dignutu ručnu kočnicu, ali avaj – mirisi i ukusi će biti jači od tebe. Opusti se, daj sebi malo oduška.

Ljubav

Malo si umoran od svega, pa je i partnerski odnos ušao u neku tišu fazu. Možda se ne dešava ništa posebno, možda je potrebno da te nešto pokrene na pravi način. Nisam sigurna da će to „nešto“ biti u ovoj sedmici – eventualno za doček možeš živnuti. Slobodni – deluješ prilično uspavano. Možda nema pravih prilika, a možda si i ti zatvoren za njih. Pokrenuće se tvoje iskrice opet, budi malo strpljiv.

Posao i novac

Do dočeka će poslovni tempo biti udarnički – godina se mora zatvoriti, sve mora biti cakum – pakum. Prvo radi, posle odmaraj. Što se novca tiče – nećeš baš sve potrošiti, nešto će i ostati. Bravo za tebe!

Zdravlje

Varenje i stomak su osjetljivi – pa gledaj da ne pretjeruješ sa jelom.

JARAC

Hrana

Nemam šta da ti pišem kad je ishrana u pitanju – ti si ionako već odlučio šta ćeš klopati, kada i koliko. Na moje savete bi ionako slegnuo ramenima i rekao – „dobro de, znam ja šta radim“.

Ljubav

Super sedmica kod zauzetih – dobra energija, bliskost, inspiracija, zanimacija, strasti koliko ti duša ište. Maaaaalkice obrati pažnju na dane vikenda – ti si tada tvrdoglav, drago biće je osetljivo – pa možete da se po nekim pitanjima i temama sudarite. Slobodni – nije vreme da miruješ, već da uživaš, luduješ i skitaš. Nema prepreka da osvojiš osobu koja ti se dopadne – a i da ih ima, savladaćeš ih.

Posao i novac

Zatvaraš godinu na tvoj način – obaveze završene, sve je na svom mestu – sada je vreme da odmorimo! Što se finansija tiče, situacija je dobra, stabilna i pod kontrolom. Ili si u plusu….ili makar nisi u minusu.

Zdravlje

Uglavnom solidna situacija kod tebe. Ipak, početak i kraj sedmice mogu doneti prolazne tegobe.

VODOLIJA

Hrana

Tvoj apetit u novogodišnjoj sedmici radi prekovremeno. Tvoj organizam i tvoj imunitet ti zahvaljuju na tome, ali čini mi se da će tvoja linija i (nekim čudom) tesna garderoba imati po koju primedbu.

Ljubav

Prilično se lijepo uklapaš sa partnerom. Gde ti okom, druga strana skokom – i obrnuto. Ima podrške, razumevanja, sve je na svom mjestu. Ipak, u danima vikenda može biti nekog iskakanja iz koloseka – nešto ćete mi oboje biti nervozniji nego inače. Samo lagano. Slobodni – neko ti se čvrsto upleo u misli, zakačio se i ne pušta. Možda je neko nov, ali moguće je i da ti i stara sećanja huče kroz glavu.

Posao i novac

Koliko god da se ne daš – umor te polako stiže. Odradi još tih par dana i onda se povuci u svoj mir. Što se finansija tiče – troškovi pred praznike se samo gomilaju. I planirani ali i oni na koje nisi računao.

Zdravlje

Glava ti radi previše, pa joj je potreban odmor. Moguće su i stomačne tegobe pred kraj nedjelje.

RIBE

Hrana

Pred doček – i kako tako. Od dočeka pa na dalje – široko. Sve ti prija, sve ti je ukusno i oku privlačno. Fazon – „sipaj, ne pitaj“ (važi i za hranu i za piće). Želudac ti šalje signale za uzbunu – čuj ih.

Ljubav

Mir tvog emotivnog sveta može se malo zatalasati početkom sedmice – možda zbog obaveza, možda se partner i ti nećete nešto razumeti. No, ovo je brzo ispravljivo i rješivo – ostatak nedelje je odličan, taman po tvom ukusu – biće i onih nežnih i maznih momenata, biće i onih kada uživate i smejete se zajedno. Slobodni – prija ti društvo, prija ti kretanje, zanimljiva su lica oko tebe. Može se nešto lijepo dogoditi.

Posao i novac

Uvod ove sedmice (do dočeka) može biti poslovno zahtevan po tebe. Uloži još malo napora i odsviraj kraj ovoj godini. Finansije su trenutno ok, ali tome i ti jako doprinosiš – pažljiv si kada su troškovi u pitanju.

Zdravlje

Uglavnom dobro, nema nekih velikih oscilacija.

