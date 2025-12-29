Oči uprte u dva događaja: Ostalo je još nekoliko dana do ispunjenja BABA VANGINOG proročanstva

Baba Vanga, koja je umrla 1996. godine, bila je bugarska mističarka i vidovita žena koja je postala kultna figura među teoretičarima zavjere nakon što su se neka njena jeziva predviđanja navodno obistinila.

Sada je ostalo neipunjeno jedno proročanstvo za 2025. godinu, u kojem se predviđa da će ljudi ove godine stupiti u kontakt sa vanzemaljskim životom, direktno povezano sa još uvek nepoznatim televizijskim događajem, koji će se prenositi u cijelom svijetu.

S obzirom na to da je do kraja kalendarske godine ostalo samo nekoliko dana, mogućnosti o kakvom bi se spektaklu moglo raspravljati ograničene su na tekući nogometni turnir Afričkog kupa nacija i globalnu proslavu dočeka Nove godine.

Točnije, mistikova vizija opisuje NLO koji bi se pojavio kao “novo svjetlo na nebu” iznad neimenovanog događaja, omogućujući čovječanstvu da prvi put susreće izvanzemaljce – donoseći svijetu odgovore, a ne strah, piše Dailymail.

Baba Vanga nije ostavila pisane zapise o svojim proročanstvima. Većina izvještaja dolazi od njezine nećakinje Krasimire Stojanove ili drugih sljedbenika koji su dokumentirali njezine navodne vizije nakon njezine smrti, a koji su često bili optuženi za pogrešno tumačenje onoga što je rekla.

Iako se proročanstvo tumači kao da se odnosi na veliki sportski događaj , nikada nije bilo dokaza da je Baba Vanga govorila o sportskom natjecanju, poput Super Bowla , Svjetske serije ili nedavne ceremonije Svjetskog prvenstva.

Možda će polovica čovječanstva slijediti

Afrički kup nacija, koji je započeo 21. prosinca i traje do 18. siječnja 2026., prati otprilike dvije milijarde navijača u više od 180 teritorija diljem svijeta . U međuvremenu, prijenose novogodišnje noći prate milijuni ljudi u svim vremenskim zonama na Zemlji.

Posljednji neuspjeli pokušaj ispunjenja predviđanja za 2025. godinu dogodio se 5. prosinca, kada su mnogi na društvenim mrežama nagađali da bi se ždrijeb 48 momčadi za Svjetsko prvenstvo, koje su pratile milijarde ljudi diljem svijeta, mogao računati kao taj događaj.

Ceremonija vezana za Svetsko prvenstvo verovatno je bila najgledaniji televizijski događaj ovog meseca, što je predstavljalo propuštenu priliku da se pokojna bugarska proročica pokaže u pravu pre nego što kalendar pređe u 2026. godinu.

Iako je proročanstvo za 2025. godinu ostalo nejasno, oni koji su ga protumačili vjeruju da se “svjetlo” jasno odnosi na izvanzemaljsku letjelicu koja bi se pojavila iznad sportskog objekta.

Već se obistinilo

Neki korisnici društvenih mreža tvrde da se Baba Vangino proročanstvo već ostvarilo, zahvaljujući prolasku misterioznog međuzvjezdanog objekta 3I/ATLAS , koji je 19. prosinca bio najbliži Zemlji.

NASA i drugi astronomi zaključili su da je objekt beživotni komet, ali mnogi u javnosti, uključujući barem jednog istaknutog istraživača, i dalje vjeruju da bi 3I/ATLAS mogla biti izvanzemaljska svemirska letjelica.

Također postoje nagađanja da bi svjetlost iz Babine Vangine vizije mogla označavati meteorski pljusak , sjeverno svjetlo (aurora borealis) ili očekivanu supernovu T Coronae Borealis Nova, udaljenu 3000 svjetlosnih godina, koja bi bila vidljiva sa Zemlje.

Mnogi vjernici su mislili da će se ovaj događaj dogoditi tijekom Super Bowla u veljači, koji je jedan od najgledanijih televizijskih događaja svake godine, ali to se nije dogodilo.

Pa ipak, ugled Babe Vange kao proročice budućih događaja često se uspoređuje sa stoljetnom slavom Nostradamusa .

Pripisuje joj se predviđanje uništenja ruske podmornice “Kursk”, koja je potonula u Barentsovom moru 2000. godine.

Baba Vanga je takođe rekla da će se “dve metalne ptice srušiti na američku braću, i krv će se proliti”, za šta su vernici tvrdili da tačno opisuje terorističke napade 11. septembra.

Među ostalim proročanstvima za koja se tvrdi da su se ostvarila su tsunami u Indijskom oceanu 2004. godine, u kojem je poginulo više od 230 000 ljudi, izbor Baracka Obame 2008. godine i uspon islamske terorističke skupine ISIS 2010. godine.

Baba Vanga je navodno čak točno predvidjela vlastitu smrt, navodeći da će umrijeti 11. kolovoza 1996. u dobi od 85 godina.

Međutim, bilo je i nekoliko promašaja, uključujući predviđanje da će do nuklearnog rata doći između 2010. i 2016. godine.

Također se tvrdi da je netočno predvidjela da će Europa biti napuštena do 2016. nakon brojnih ratova i kemijskih napada, kao i da će nekoliko svjetskih vođa biti ubijeno tijekom iste godine u 2000-ima.

