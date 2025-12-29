Make up trendovi kojima ćemo u 2026. reći zbogom

Ultra definisane obrve

Već odavno znamo da obrve imaju gotovo čarobnu moć transformacije lica. Ali trend se sve jasnije okreće prirodnijem, pomalo razbarušenom izgledu. Laminacija i microblading više nisu jedina opcija, a utisak “precizno iscrtanih” obrva polako blijedi. Trend favorizuje mekan, prirodan oblik koji izgleda kao je jedva dotaknut, a i oni s ređim obrvama lako ga mogu postići uz dobre gelove, tinte i olovke, prenosi b92.

Balajaž

Iako balajaž i svijetli pramenovi lepo uokviruju lice, zahtijevaju puno održavanja. A u idućoj godini naglasak je na praktičnosti. Bogati smeđi tonovi: od moka i čokoladnih nijansi do sjajnog espresa ponovno preuzimaju tron. Smeđa kosa više nije “dosadna”, nego elegantna, šik i zahvalna za održavanje.

Manje rumenila, više bronzera

Rumenilo je posljednjih godina bilo glavni mejkap favorit, ali sve upućuje na lagani zaokret. Fenomen “pretjerivanja s rumenilom” zamjenjuje trend zagasite puti. Bronzeri u tonovima lješnika, karamela i cimeta postaju hit za efekat vječnog ljeta, a roze nijanse privremeno odlaze u drugi plan. Nostalgija za ranim 2000-im ponovno je u punom zamahu.

Oštrije iscrtavanje usana

Olovka za usne ne nestaje, ali način na koji je koristimo definitivno se mijenja. Tehnika konturisanja usana daje mekše, prirodnije sjenke, koje stvaraju utisak punijih usana bez oštrog, vidljivog obrisa,pišu Nezavisne

Klasično definisanje ivica zamjenjuje nježnije nijansiranje koje izgleda kao prirodna sjenka, samo bolje.

Manje sjaja, više svježeg mat izgleda

Nakon opsesije glass skin i dolphin skin estetikom trendovi se lagano okreću prema mat efektu, ali u modernoj, osvijetljenoj verziji.

“Luminozni mat” donosi zaglađenu, urednu kožu koja izgleda prirodno, svježe i besprijekorno, ali bez pretjeranog sjaja. Nova generacija podloga i kvalitetna priprema kože biće ključ ovog izgleda.

