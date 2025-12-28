Siječanj/januar 2026. mijenja pravila: 4 znaka ulaze u potpuno novi životni ciklus!

Siječanj/januar 2026. djeluje kao mjesec u kojem se zbraja sve što smo prošli posljednjih godina i povlači jasna crta između starog i novog. Na nebu se zatvaraju dugotrajni ciklusi, a istovremeno se pale svjetla za neke potpuno nove smjerove. Najjače će to osjetiti Škorpion, Jarac, Djevica i Ovan, kao da im se životni scenarij mijenja iz temelja, a više nema prostora za odgađanje. Kod njih se bude teme identiteta, odnosa, doma i posla, ali na način koji traži konkretnu odluku i zreliji pristup. Tko prepozna poruku ovog razdoblja, može ući u 2026. s osjećajem da napokon živi u skladu s onim što dugo nosi u sebi.

Siječanj/januar 2026. donosi važno energetsko okretanje, i to se vrlo jasno vidi u karti neba. Nije riječ samo o još jednom “novogodišnjem resetu”, nego o trenutku kada više velikih planetarnih ciklusa završava i otvara prostor za sasvim nove priče. Neki znakovi to osjećaju snažnije od drugih – kao da pred njima stoji novo poglavlje koje više nije moguće odgađati.

Posebno su naglašeni Škorpion, Jarac i Djevica, kojima se već početkom godine mijenja unutarnji ton života. Uz njih, u snažan dugoročni zaokret ulazi i Ovan, jer upravo taj znak tijekom 2026. dobiva sasvim novu pozornicu kroz dugotrajne tranzite.

Kozmični zaokret na početku 2026.

Da bismo razumjeli zašto je siječanj/januar 2026. toliko naglašen, treba pogledati “velike igrače” na nebu.

Neptun krajem siječnja završava svoj dug, četrnaestogodišnji boravak u Ribama i prelazi u Ovna. Time se zatvara ciklus koji je započeo još 2011. i ulazimo u razdoblje naglašenog impulsa, hrabrosti i djelovanja. Neptun u Ovnu donosi novi način borbe za ideale, ali i potrebu da se snovi pretoče u konkretne korake.

Istovremeno, Saturn privodi kraju svoje lekcije u Ribama i u veljači/februaru 2026. prelazi u Ovna. Zadnji tjedni njegova boravka u Ribama u siječnju traže da se dovrše stare priče, vrate dugovi, zaključe ciklusi koji su trajali protekle dvije godine.

Već 3. siječnja/januara, pun Mjesec u Raku snažno osvjetljava emocije i odnose, podsjećajući na to što nam je zaista važno i s kim želimo ulaziti u novu godinu.

Jupiter – planet rasta i širenja – prvu polovicu 2026. provodi u osjetljivom i toplom znaku Raka, pa početak godine nosi naglašenu podršku, optimizam i prilike da se život gradi na stabilnijim temeljima.

Pritom Uran u završnim stupnjevima Bika još jednom može iznenada promijeniti planove, otvoriti vrata tamo gdje smo ih smatrali zatvorenima i potaknuti odvažne odluke prije njegova prelaska u Blizance kasnije tijekom godine.

Zbog ovako guste kombinacije prijelaza i završetaka, siječanj/januar 2026. djeluje kao pravo raskršće. Svi osjećaju da se nešto pomiče, ali upravo su Škorpion, Jarac, Djevica i Ovan najdirektnije “na vjetrometini” ovih promjena.

Škorpion – život pod vlastitim uvjetima

Za Škorpione početak 2026. djeluje kao olakšanje nakon dužeg razdoblja potresa, osobito u odnosima i dugoročnim planovima. Uran je godinama izazivao nepredvidive zaokrete, prekide i iznenadne obrte u partnerstvima i svakodnevici, no njegov utjecaj polako popušta i napetost se smanjuje.

Istovremeno, Saturn jače naglašava područje svakodnevice, zdravlja i navika. Već u siječnju/januaru mnogi Škorpioni mogu osjetiti potrebu da urede ritam dana, promijene način rada, sna, prehrane ili organizacije vremena. Čak i oni koji inače ne vole planere i rasporede mogu se uhvatiti kako ozbiljnije prate svoje obveze i granice.

Uz to, otvaraju se šire perspektive. Siječanj/januar je dobar trenutak za postavljanje novih profesionalnih ciljeva, početak učenja, edukacija, putovanja ili projekata koji proširuju vidike. Ako sada postave temelje, tijekom sredine godine Škorpioni mogu vidjeti konkretne pomake – od ponude za suradnju, do promjene posla ili pokretanja nečega vlastitog.

Na razini odnosa, napetosti posljednjih godina polako se pretaču u veću jasnoću. Financijska preplitanja, priče o povjerenju i emocionalne drame dobivaju stabilniji okvir. Mogući su važniji iskreni razgovori, nakon kojih se donosi odluka: hoće li se odnos graditi na zdravijim temeljima ili je vrijeme za miran rastanak.

Ključ za Škorpiona u siječnju/januaru 2026. je preuzimanje kontrole: prestati reagirati iz navike i početi svjesno birati ljude, projekte i navike koje zaista podržavaju život kakav žele živjeti.

Jarac – izlazak iz dugog tunela

Jarčevi ulaze u 2026. s osjećajem da napokon izlaze iz jako zahtjevnog razdoblja. Prve tri sedmice godine Sunce prolazi kroz njihov znak, pa je već sam početak godine usmjeren na njih, njihove ciljeve i identitet.

Najveća promjena odnosi se na završetak dugog Plutonovog boravka u Jarcu. Posljednjih petnaestak godina mnogi Jarčevi doživjeli su duboke unutarnje i vanjske transformacije: promjene statusa, gubitke, borbe za opstanak, redefiniciju ambicija i identiteta. U 2026. više nije riječ o preživljavanju, nego o tome kako od svega naučenog složiti novi, stabilniji život.

Jupiter početkom godine snažno osvjetljava područje partnerstva. To za slobodne Jarčeve može značiti pojavu osobe koja donosi podršku, rast i osjećaj da se može graditi nešto ozbiljnije. Za one koji su u vezi, odnosi mogu ući u konstruktivniju fazu, lakše je surađivati, dijeliti odgovornosti i planirati budućnost.

Saturn usmjerava pažnju na dom, obitelj i životni prostor. Siječanj može donijeti odluke o selidbi, uređenju doma, drugačijem rasporedu obaveza u obitelji ili jasnije granice između posla i privatnog života. Jarčevi mogu osjetiti potrebu da fizički prostor u kojem žive konačno počne odgovarati osobi u koju su se pretvorili nakon svih promjena proteklih godina.

Na planu karijere, naglasak se pomiče s iscrpljujućeg “stalnog penjanja” na mudrije korištenje energije. U 2026. nagrada dolazi ne samo zbog napornog rada, nego i zbog toga što Jarčevi pametnije biraju projekte, odbijaju ono što ih iscrpljuje i prihvaćaju podršku kada se pojavi.

Siječanj/januar može donijeti prvi vidljiv znak tog novog ciklusa – priznanje, odluku koja donosi olakšanje ili jasan korak prema promjeni koja je dugo sazrijevala.

Djevica – povratak jasnoće i smjera

Za Djevice početak 2026. znači postepeni izlazak iz razdoblja zbunjenosti, osobito u odnosima i pitanju životnog smjera. Posljednjih godina mnoge su se Djevice osjećale kao da voze kroz maglu – puno odgovornosti, malo jasnih odgovora.

Sada se situacija mijenja. Saturn i Neptun prestaju raditi snažnu opoziciju prema njihovom znaku, pa se pritisak i neizvjesnost smanjuju. Merkurov direktan hod dodatno vraća mentalnu oštrinu – odluke se donose lakše, uz manje samosabotaže i analiziranja do beskonačnosti.

Već u siječnju/januaru mnoge Djevice mogu uočiti kako se stari obrasci u odnosima mijenjaju. Lakše postavljaju granice, manje se pravdaju, jasnije komuniciraju što im treba. Time se smanjuje osjećaj da su “razumljene napola” i troše manje energije na popravljanje stvari koje nisu u njihovoj nadležnosti.

Jupiter u Raku podržava društveni i prijateljski život. Više je poziva, prilika za suradnje, grupne projekte i širenje kruga ljudi s kojima se osjećaju povezano. Što se više otvaraju prema ljudima koji dijele njihove vrijednosti, to se otvaraju i nova vrata – od poslovnih ideja do kreativnih projekata koje su dugo odgađali.

U pozadini se već pripremaju i veće promjene: početak godine može donijeti signale da se sprema nova uloga, posao ili projekt u skladu s onim što su naučili o sebi. Oko početka ožujka/marta, kada se događa pomrčina punog Mjeseca u Djevici, mnoge od njih mogu doživjeti osobni proboj, odluku ili događaj koji jasno označava da je stara faza iza njih.

Najvažnije za Djevice u siječnju/januaru 2026. je da počnu vjerovati vlastitoj jasnoći – manje sumnje u sebe, više povjerenja u zaključke do kojih su došle kroz sve prethodne lekcije.

Ovan – početak dugog ciklusa osobne promjene

Iako se u izvornom osvrtu najviše naglašavaju Škorpion, Jarac i Djevica, energetski početak 2026. iznimno je snažan i za Ovna. Upravo u tom znaku tijekom godine započinju novi, vrlo dugi ciklusi Saturna i Neptuna, pa se može reći da se za Ovnove “pali svjetlo” na sasvim novoj razini.

Već u siječnju/januaru Ovan može osjetiti nemir, pojačanu potrebu za promjenom identiteta, stila života ili smjera u kojem ide. Neptunov ulazak u Ovan krajem mjeseca unosi pitanje: što doista želim živjeti, a što je preuzeto od očekivanja drugih? Saturnov dolazak u veljači/februaru dodatno će učvrstiti odgovornost prema tim odlukama, ali već sada se osjeti da počinje novo razdoblje, ne samo nova godina.

Pun Mjesec u Raku početkom mjeseca aktivira teme doma, obitelji i unutarnje sigurnosti. Za mnoge Ovnove to može značiti promjene u načinu stanovanja, obiteljskim ulogama, ili potrebu da se stvore drugačiji temelji iz kojih će kasnije moći riskirati i graditi hrabrije poteze.

Kako Jupiter u Raku osnažuje emocionalnu bazu, Ovan dobiva podršku da prestane funkcionirati samo na “goru” i impulsu, te da barem dio energije uloži u izgradnju mjesta, ljudi i navika koje ga stvarno hrane. Time se priprema teren za dugoročnu transformaciju koja će obilježiti naredne godine.

Za Ovna je siječanj/januar 2026. poput prvih koraka u sasvim novu životnu dvoranu: možda još nije sve jasno, ali je osjećaj da stari način više ne funkcionira i da je vrijeme za hrabrije, ali zrelije početke.

ATMA

Facebook komentari