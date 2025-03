“Kraj rata? Sumnjam…”

On je priznao da je administracija Džoa Bajdena propustila prilike da poboljša položaj Ukrajine.

“Iako Rusija može da pokuša da demonstrira otvorenost za dijalog, pa čak i pristane na prekid vatre, to neće značiti da je mir blizu. Ako se takav prekid vatre primeni, mislim da bi bilo u interesu Ukrajine da ovakvo primirje bude osnova za dalje korake, bilo da se produži ili da se vremenom kreiraju dodatni elementi sporazuma. Međutim, skeptičan sam da će se to zaista i desiti”, rekao je Karpenter dopisniku agencije PAP iz Vašingtona.

Dugogodišnji savjetnik bivšeg američkog predsednika Džozefa Bajdena naveo je da se ne slaže sa optimizmom nove administracije Donalda Trampa.

“Ja gledam na osnove ovog rata. Gledam na interese Ukrajine u očuvanju njenog suvereniteta i nezavisnosti, i gledam na maksimalističke ciljeve (ruskog predsednika) Vladimira Putina, za koje mislim da se uopšte nisu promenili: suštinski da potčini Ukrajinu ili preuzme kontrolu nad najmanje pet regiona o kojima je govorio. Plus obaveza da Ukrajina neće biti primljena u NATO-u… Ne vidim izglede da se pronađu bilo kakve preklapajući interesi koji bi mogli da rezultiraju dugoročnim dogovorom”, rekao je Karpenter.

Prema njegovom mišljenju, odlučan pritisak na Rusiju mogao bi da približi strane, ali, kako je naveo, ostaje otvoreno pitanje da li je Trampova administracija zaista spremna na takav korak.

Istovremeno je dodao da uprkos veoma snažnom pritisku Trampa i prestanku vojne i obaveštajne podrške, koji je, kako je napomenuo, “koštao života ukrajinskih vojnika i doprineo pogoršanju situacije za Ukrajince u Kurskoj oblasti Ruske Federacije”, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski neće pristati na ustupke po ključnim pitanjima.

Karpenter je naveo da očekuje da će Rusija, čak i ako pristane na prekid vatre, prekršiti primirje u roku od “nekoliko dana ili nedelja”, okrivljujući Ukrajinu.

On je dodao da, kao bivši američki ambasador pri OEBS-u, zna da bi praćenje takvog sporazuma zahtevalo slanje velike misije posmatrača, ali je napomenuo da nije siguran da bi slanje posmatrača imalo bilo kakav značaj u praksi.

“Ako dodje do kršenja primirja, da li će biti važno ako se utvrdi da je Rusija odgovorna za kršenje? U suštini, Putinovi interesi su da izvrši pritisak na Ukrajinu. On ne pokazuje znake promene svojih maksimalističkih ciljeva potčinjavanja zemlje”, primetio je on.

On je precizirao da, iako je jasno da Trampova administracija želi da resetuje odnose sa Rusijom, sumnja da će to uspeti “upravo zato što bi Putin morao da napravi ustupke da okonča rat”.

“Mislim da bi takvo resetovanje bila greška koja bi nas koštala veoma skupo, jer bismo i dalje imali posla sa imperijalističkom i agresivnom Rusijom koja je okupirala teritoriju i prekršila pravila UN. Ali dok bi neke zemlje globalnog juga ili, na primer, Madjarska pozdravile takvo resetovanje, i dalje je otvoreno pitanje da li je to uopšte moguće”, ocenio je Karpenter.

Na pitanje da li se kaje zbog nekih odluka prethodne administracije u vezi sa ratom, Karpenter je odgovorio da on lično nema šta sebi da zameri, pošto se “svakodnevno trudi da podrži Ukrajinu koliko god je to moguće”.

Međutim, on je priznao da su i Bela kuća i evropske zemlje propustile prilike da Ukrajinu stave u mnogo bolju pregovaračku poziciju.

Kao primer je naveo situaciju iz jeseni 2022. godine, nakon ofanzive ukrajinskih trupa u oblasti Harkova i naknadnog ponovnog zauzimanja Hersona, kada su, kako je ocenio, SAD mogle naglo da povećaju svoju podršku.

“Sasvim je moguće da bi se dinamika tako dramatično promenila da bi Ukrajina mogla da vrati svoju teritoriju, ili bar njen značajan deo, a zatim da počne pregovore sa svim vetrovima u ledja”, istakao je bivši američki zvaničnik.

Druga propuštena prilika je, kako je naveo, neadekvatna primena i sprovođenje sankcija, posebno finansijskih i bankarskih sankcija Rusiji.

“Mnoge akcije u vezi sa primenom sankcija ili korišćenjem zamrznutih sredstava mogle su i trebalo je da budu preduzete ranije, a kao rezultat toga, Rusija bi imala potpuno drugačiji set podsticaja”, dodao je Karpenter i dodao da se ova kritika odnosi i na evropske zemlje, koje su se “takodje ponašale previše konzervativno, plašeći se posledica po sopstvene ekonomije”.

Bivši diplomata je napomenuo da iako je ideja o razmeštanju evropskih trupa u Ukrajini pozitivan koncept, sumnja da će biti sprovedena, zbog, kako je objasnio “nespremnosti Trampove administracije da podrži ove trupe”, kao i snažnog otpora Rusije toj ideji.

“Ne mogu da zamislim svet u kome bi Putin pristao na bilo kakav dogovor, uključujući i prekid vatre, u kojem bi saveznici iz NATO-a bili poslati u Ukrajinu. Ako Francuska i Britanija čekaju da se postigne sporazum o prekidu vatre, uzalud će čekati, jer, kao što sam rekao, Putin, po mom mišljenju, nikada neće pristati na to”, zaključio je Karpenter, prenosi b92.

