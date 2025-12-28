4 znaka Zodijaka ostvaruju svoje najveće želje u siječnju/januaru 2025.

Četiri znaka u siječnju/januaru 2025. doživljavaju proboj. Njihove želje dolaze u fazu manifestacije jer su prethodno ustrajali, radili, preispitivali se i vjerovali. Svemir im sada nudi platformu, zvjezdanu pozornicu i nebeski vjetar u leđa.

U trenutku kada se godina nalazi na početku, siječanj/januar dolazi kao savršena točka za introspektivu, rekalibraciju i novi početak. Planetarni aspekti, tranziti i lunarna gibanja konstruiraju jedinstven astrološki mozaik, a upravo 4 znaka najviše osjećaju njegovu snagu.

U pozadini siječnja/januara 2025. stoji vrlo specifičan astrološki miks. Jupiter je u Blizancima i zatvara retrogradni ciklus, Saturn i Neptun i dalje prolaze kroz Ribe, Pluton radi prve ozbiljne korake kroz Vodenjaka, a mjesec između punog Mjeseca u Raku (13.1.) i mladog Mjeseca u Vodenjaku (29.1.) djeluje kao most između starog života i novog smjera.

Za većinu je to vrijeme resetiranja, ali za četiri znaka ovaj raspored planeta radi kao ubrzani lift: ono što su dugo željeli, planirali ili potajno priželjkivali sada dobiva priliku postati vrlo stvarno.

Blizanci – želja koja vraća vaš glas i smjer

Blizanci su znak kojem se u 2025. godini posebno isplati budno živjeti. Jupiter boravi u Vašem znaku od svibnja/maja 2024. do lipnja/juna 2025., a početkom veljače izlazi iz retrogradne faze i kreće direktno naprijed. U siječnju/januaru je još u sjeni, ali to je upravo razlog zašto se vraćaju stare želje, projekti i ideje koje niste do kraja razvili.

Sada vidite jasno gdje ste u prošloj godini “rasuli” pažnju, a gdje ste bili hrabri. Siječanj Vam pruža priliku da odaberete jedan ili dva smjera koji imaju potencijal rasta: poslovni projekt, školovanje, brending, javni nastup, blog, knjigu, edukaciju, novi gradić ili državu u kojoj želite provesti dio života. Jupiter u Vašem znaku želi da stanete iza vlastite priče glasno i prepoznatljivo.

Saturn i Neptun u Ribama pojačavaju pritisak na polje karijere i životnog smjera. Nema više prostora za “vidjet ćemo”, “nekako će se složiti” i poslove u kojima ste stalno na rubu sagorijevanja. Sada se traži da ozbiljno shvatite vlastite ambicije, bez obzira jesu li one klasično karijerne ili vezane uz neki vaš osobni poziv.

Pun Mjesec u Raku naglašava teme zarade, osjećaja vrijednosti i samopoštovanja. Može doći do važnog uvida: možda shvaćate da podcjenjujete svoj rad, da previše radite za premalo ili da cijelo vrijeme čekate vanjsku potvrdu umjesto da sami dignete cijenu – doslovno ili simbolično.

Mlad Mjesec u Vodenjaku na kraju mjeseca otvara prozor za nove odluke povezane s učenjem, putovanjima, inozemstvom, duhovnim razvojem ili širenjem horizonta. To je idealan trenutak da donesete jednu jasnu odluku koja mijenja Vaš doživljaj budućnosti: nešto što do sada nije bilo samo “želja na papiru”, nego sada postaje zavjet sebi.

Za Blizance, ispunjenje želje u siječnju/januaru 2025. izgleda kao trenutak u kojem ozbiljno stanete iza onoga što govorite, pišete, učite ili dijelite s drugim ljudima. Kada prestanete umanjivati svoje riječi i ideje, Jupiter u Vašem znaku ima prostor da ih uveća i pošalje prema publici, prilici ili osobi koja Vam mijenja put.

Vaga– želja koja postaje konkretan dogovor

Za Vage siječanj/januar 2025. donosi mješavinu podrške i ozbiljnih razgovora. Jupiter u Blizancima tvori skladan zračni trokut s Vašim znakom i otvara šire horizonte – kontakte, putovanja, nove ideje, suradnje s ljudima koji Vas mogu lansirati korak više.

Istovremeno, Saturn u Ribama pooštrava kriterije u svakodnevici: traži od Vas da budete discipliniraniji s vremenom, energijom i zdravljem. Nema više rasipanja na usputne obveze i odnose koji Vas iscrpljuju. Kada počnete selektirati, postaje vrlo jasno tko i što je stvarno vrijedan Vašeg truda.

Pun Mjesec u Raku u prvoj polovici mjeseca osvjetljava područje karijere i javnog imidža. Može doći do vrhunca nekog procesa koji traje već mjesecima: razgovor o novom radnom mjestu, potvrda projekta, odluka koja mijenja način na koji Vas drugi vide. Tu se vidi što ste zaista željeli – priznanje, sigurniji okvir ili slobodu – i imate priliku birati bez samosabotaže.

Pluton u Vodenjaku dugoročno mijenja Vaš odnos prema kreativnosti, ljubavi i radosti. U siječnju se to može očitovati kroz jedan ključan odnos ili priliku: poziv da se izložite javnosti, novi projekt, pozornica na kojoj više ne glumite uglađenu verziju sebe, nego napokon pokazujete autentičan ukus i stav.

Za Vage, ispunjenje želje u ovom periodu ne izgleda kao “loto dobitak”, nego kao trenutak u kojem netko napokon kaže “da” – a Vi ste spremni to prihvatiti bez umanjivanja vlastite vrijednosti. Ključ je u tome da prestanete moliti za prostor i počnete ga zauzimati, mirno i bez viška opravdavanja.

Škorpion – želja koja se pretvara u nadogradnju života, a ne samo u pobjedu

Škorpioni rijetko žele nešto malo. Vaše želje su obično povezane s dubokim pomacima: završetkom iscrpljujućeg ciklusa, velikim pomakom u karijeri, oslobađanjem od duga ili ulaskom u odnos u kojem se ne morate braniti.

Jupiter u Blizancima naglašava područje intimnih, financijskih i psiholoških tema. To može biti povoljniji dogovor oko kredita, podrška partnera ili institucije, stipendija, nasljedstvo ili jednostavno osjećaj da imate više resursa nego prije – materijalnih ili emotivnih. Mnogim Škorpionima siječanj donosi osjećaj da se trude više ne “razbacuju” energijom, nego ulažu tamo gdje povrat ima smisla.

Saturn u Ribama istovremeno gradi novu ozbiljnost oko onoga što volite: ljubavni život, djeca, hobi koji želi postati posao, umjetnički ili duhovni rad. Ne dopušta više polovična rješenja – ako nešto želite, morate se tome posvetiti. Ako u ljubavi želite sigurnost, Saturn traži da ne ostajete u odnosima koji stalno drže jednu nogu na izlazu.

Pun Mjesec u Raku može donijeti vijesti ili jasnoću oko teme putovanja, studija, sudskih procesa, selidbe u inozemstvo ili širenja poslovanja. Nešto što ste priželjkivali – potvrda, papirologija, poziv ili zeleno svjetlo – može stići baš tada ili se barem jasno pokazati u kojem smjeru sve ide.

Pluton u Vodenjaku dugoročno mijenja temelje: obiteljsku dinamiku, priču o domu, odnos prema vlastitoj prošlosti. U siječnju se to može osjetiti kao snažan impuls da prekinete s jednom starom lojalnošću koja Vas drži vezanima za nesigurnost ili dramu. Kada popustite stisak, pojavljuje se prostor za drukčiji tip sigurnosti – onaj u kojem ne morate uvijek biti u stanju pripravnosti.

Za Škorpione, ispunjenje želje sada ne znači “dokazati svima da ste uspjeli”, nego konačno doći u fazu u kojoj možete prestati ratovati i početi živjeti. To je trenutak kada shvaćate da moć nije u kontroli nad drugima, nego u tome da mirno stojite iza svojih odluka.

Ribe – želja koja se ostvaruje kroz iscjeljenje i jasne granice

Ribe se nalaze u jednom od najintenzivnijih ciklusa u posljednjih nekoliko godina. Saturn u Vašem znaku traži sazrijevanje, a Neptun završava svoj dugi boravak u Ribama i pojačava osjećaj da se stari život rastapa pred očima.

Siječanj/januar 2025. zato nije površan “magični mjesec”, nego vrijeme u kojem jasno vidite što Vas iscrpljuje, tko prelazi Vaše granice i gdje ste sami sebe ostavljali zadnje na listi. Želje koje sada izlaze na površinu nisu male: mir u tijelu, čistiji odnosi, stabilniji prihodi, osjećaj da imate gdje “sletjeti” kad se stvari zakompliciraju.

Pun Mjesec u Raku pojačava emotivnu stranu priče: donosi vrhunac oko tema srca, obitelji, djece, ljubavi ili kreativnog projekta. Može doći do emotivne katarze – razgovora koji mijenja dinamiku odnosa, odluke da prekinete jedan ciklus krivnje, ili trenutka zahvalnosti u kojem vidite koliko ste već narasli.

Jupiter u Blizancima aktivira Vaše unutarnje teme doma i sigurnosti. Iako je u siječnju još u retrogradnoj sjeni i sprema se za direktni zaokret početkom veljače, već sada vraća stare želje na stol: ideju o selidbi, potrebu za mirnijim mjestom za život, mogućnost rada od kuće ili jasnije financijske dogovore unutar obitelji.

Za Ribe, ispunjenje želje u ovom razdoblju izgleda kao slaganje strukture oko onoga što Vam je zaista sveto. To može biti terapija koju konačno uzimate ozbiljno, sporazum u obitelji koji Vam donosi olakšanje, početak posla koji više odgovara Vašem ritmu ili odnos u kojem više ne pristajete na mrvicu pažnje.

Svemir ovdje ne radi “čaroliju umjesto Vas”, nego daje potvrdu svaki put kada izaberete sebe, a ne staru ulogu žrtve. Što ste jasniji u tome što više ne dolazi u obzir, to lakše dolazi ono što ste potajno priželjkivali.

ATMA

