“Posjetio sam zemlju u kojoj je prostitucija legalna”: Zastrašujuća videopriča

“Naime, iako je širom jugoistočne Azije, prostitucija dosta zastupljen pojam, u Bangladešu su stvari možda i najteže, gdje se žene prodaju za cijene od 60 dolara (57 eura) i gdje su njihova prava potpuno zanemarena. Ovo je jedna od onih priča koja te natjera da zastaneš i dobro razmisliš u kakvom svijetu živimo. Nadam se da će vam ovaj video otvoriti oči na realnosti koje se dešavaju na našoj planeti, ali i da ćete više cijeniti način života koji je nama koji smo rođeni u Europi, dat samim rođenjem“.

Bangladeš je jedna od najgušće naseljenih zemalja svijeta. U mnogim dijelovima je čak iznad 5,000 stanovnika po četvorna kilometra, a najgušće naseljen grad je glavni grad Dhaka s čak preko 40,000 stanovnika po četvornom kilometru. BDP Bangladeša je 460 američkih dolara po glavi stanovnika (439 eura) i to ga čini jednom od najsiromašnijih zemalja svijeta. Stanovništvo se većinom bavi poljoprivredom, a svijetla točka je porast gospodarstva. No osim gospodarstva, nemilice raste i korupcija. Zemlja u kojoj vlada siromaštvo često se suočava s prirodnim nepogodama, poput oluja i poplava, ali to nije jedini razlog zbog kojeg je stanovnicima ondje itekako izazovan – osobito ženama,piše N1

“U Bangladešu je prostitucija potpuno legalna, a više od polovice od 150 tisuća seksualnih radnica (koliko se pretpostavlja da ih ima) je mlađa od 18 godina“, otkriva Dacešin u potresnom videu koji možete pogledati u nastavku.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari