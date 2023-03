Svećenik iz Sikirevaca dobio je novu župu? Zavodio je žene pa ga prošle godine razriješili…

Svećenik Stjepan Šumanovac je, nakon optužbi mještana o neprimjerenom ponašanju, a zaim i razrješenja, dobio ponovno svoju župu, javlja portal Brodska stvarnost.

Šumanovac je krajem listopada prošle godine razriješen službe župnika Župe sv. Nikole u Sikirevcima te mu je određeno vrijeme i mjesto osobnog duhovnog sabiranja. Brodska stvarnost doznaje kako je Šumanovac sada u župi u Selcima Đakovačkim, ali ne kao župnik, već kao upravitelj župe.

Podsjetimo, riječ je o župniku kojeg su mještani optužili da zavodi žene i neprimjereno se ponaša. Suprug s čijom se ženom svećenik neprimjereno dopisivao je sve prijavio nadbiskupu.

– Dogodilo se to da sam počeo sumnjati da se moja supruga dopisuje s nekim, ubrzo sam saznao tko je to. to je bio naš župnik. Flertovali su. Krivi su oboje, i on i moja supruga, ali mislim da je on više kriv jer je on moralna vertikala u selu i nije se smio petljati u to. I zato sam to objavio javno – ispričao je tada suprug, a naknadno poručio i kako je zadovoljan time što svećenik više nije župnik.

– Razriješenom župniku želim sve najbolje i osobno protiv njega kao čovjeka nemam ništa. Želim da dobro razmisli o svojim nečasnim postupcima, neka sam sa sobom raščisti želi li i dalje biti svećenik. Vjerujem da će mu Bog u tome pomoći. Poručujem mu da sam uvijek spreman za razgovor – istaknuo je ranije, piše 24sata.hr.

