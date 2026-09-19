Novi talas Rusa stiže u Srbiju

Tržište iznajmljivanja stanova u Srbiji ponovo se zahuktava, a novi talas dolazaka ruskih državljana već se odražava na ponudu i potražnju u Beogradu i Novom Sadu.Kako piše ruski nezavisni portal Meduza, pozivajući se na razgovore s agentima za nekretnine, broj upita počeo je naglo rasti krajem jula. U Beogradu i Novom Sadu za pojedine stanove ponovo se stvaraju redovi zainteresovanih, dok jedan agent procjenjuje da su kirije u glavnom gradu od kraja jula porasle između 20 i 30 posto.

Povod za novi talas odlazaka iz Rusije, prema navodima Meduze, jesu glasine o mogućnosti novog vala mobilizacije nakon izbora za Državnu dumu. Ruski predsjednik Vladimir Putin ranije je odbacio takve tvrdnje i poručio da trenutno nema potrebe za novom mobilizacijom.

Ipak, dio građana očigledno ne želi čekati razvoj događaja, pa unaprijed istražuje mogućnosti preseljenja u Srbiju, Gruziju i Armeniju, zemlje koje su među važnijim destinacijama za ruske državljane od početka rata u Ukrajini. U Novom Sadu više zainteresovanih za isti stan

Andrej, ruski državljanin koji od 2022. godine radi kao agent za nekretnine u Novom Sadu, rekao je Meduzi da od kraja jula svakodnevno dobija više zahtjeva za razgledanje stanova za dugoročni najam. Ranije se, prema njegovim riječima, dešavalo da tokom cijele sedmice ne dobije nijedan novi upit.

Nema stanova

Cijene u Novom Sadu za sada nisu doživjele nagli skok. Kirije se kreću između 400 i 700 eura, što je čak manje nego tokom velikog talasa dolazaka 2022. godine, kada su se pojedini isti stanovi iznajmljivali za 800 do 1.000 eura.

Problem je, međutim, dostupnost.Za jedan stan sada se može pojaviti više zainteresovanih ruskih državljana, bez obzira na njegovo stanje. Pojedini su spremni ponuditi i više od početne cijene koju je vlasnik tražio kako bi osigurali nekretninu.

Agent navodi da se situacija značajno promijenila u odnosu na proljeće. Tada su potencijalni zakupci mogli obići više stanova, uporediti ponudu i razmisliti prije odluke. Pojedini oglasi ostajali su aktivni i po mjesec dana.

Sada se, prema njegovim riječima, stanovi iznajmljuju gotovo odmah.

Dešava se i da jedna grupa napušta stan dok druga već čeka na razgledanje, dok novi zainteresovani stoje ispred zgrade. Zbog povećane potražnje pojedini agenti već razmišljaju i o povećanju provizija.

U Beogradu zakupci čekaju u redovima

Sličnu situaciju Meduzi je opisao i Pjotr, agent za nekretnine iz Beograda. On navodi da veći broj Rusa u Srbiju pristiže od druge polovine augusta te da ovakvu situaciju na tržištu nije vidio od 2022. godine.

Na pojedinim razgledanjima, prema njegovom svjedočenju, ispred potencijalnog zakupca već čeka pet ili šest drugih zainteresovanih. Takva situacija mijenja i ponašanje zakupaca. Kada osoba koja prva uđe u stan vidi red ljudi iza sebe, pojedini odmah ostavljaju depozit kako im nekretnina ne bi bila izdata drugome.

Dodatni pritisak stvara i početak nove akademske godine. Novi talas dolazaka ruskih državljana poklopio se sa septembrom, kada i veliki broj studenata iz drugih dijelova Srbije dolazi u Beograd u potrazi za stanom.

Tako se za ograničen broj dostupnih nekretnina istovremeno nadmeću domaći studenti i novi strani zakupci.

Prema procjeni beogradskog agenta, kirije su od kraja jula porasle između 20 i 30 posto, dok se stanovi u centru Beograda sada iznajmljuju za približno 600 do 1.000 eura mjesečno. Važno je, međutim, naglasiti da je riječ o procjeni agenta s tržišta, a ne o zvaničnom statističkom podatku za cijeli Beograd.

Novi talas

Agenti primjećuju i razliku između ljudi koji sada dolaze u Srbiju i Rusa koji su ovu zemlju masovno birali nakon početka rata u Ukrajini 2022. godine.

Tokom prvog velikog talasa među doseljenicima je bilo mnogo zaposlenih koji su radili na daljinu, posebno u IT sektoru. Mnogi su već imali posao, određen budžet i jasniji plan preseljenja.

Sada dio ljudi odlazi mnogo brže i uz manje sigurnosti.

U Srbiju stižu samci, ali i cijele porodice, uglavnom mlađe od 45 godina. Agenti dobijaju upite i od ljudi koji još nisu napustili Rusiju, ali unaprijed provjeravaju cijene stanova i mogućnosti smještaja ukoliko odluče otići. Dalji razvoj tržišta, prema procjeni novosadskog agenta, zavisit će prije svega od situacije u Rusiji.

Ukoliko ne dođe do većih promjena, dio novih doseljenika mogao bi se vratiti već krajem ove ili početkom naredne godine. Ako se novi talas nastavi, pritisak na tržište najma mogao bi duže potrajati.

Za razliku od 2022. godine, kada je najveću pažnju privlačio nagli rast cijena, sada se problem osjeti već prije same cijene – za dobar stan u Beogradu ili Novom Sadu potrebno je reagovati brzo, jer interesovanje više zakupaca može uslijediti gotovo istovremeno, piše Telegraf.

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