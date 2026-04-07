Uskrsna proslava pretvorena u tragediju: Top raskomadao muškarca

Prema informacijama koje prenosi Zagorje.com, tragedija se dogodila na Uskrsni ponedjeljak tokom pucanja iz topa.

Svjedoci tvrde da top nekoliko puta zaredom nije opalio, nakon čega je ipak ispalio hitac.

“Kada su ga sljedeći put išli puniti, top je iznenadno opalio”, ispričali su svjedoci, dodajući da je muškarac koji ga je punio smrtno stradao.

Jedan od svjedoka opisao je prizor kao izuzetno težak.

“Užasna scena. Ne mogu vam ni opisati. Horor. Top je raskomadao čovjeka”, rekao je za Zagorje.com,pišu Vijesti

Na mjesto događaja stigli su hitna pomoć i policija.

Iz Policijske uprave krapinsko-zagorske potvrdili su da su dojavu zaprimili u 15:15 sati putem Centra 112.

“Oko 15:15 sati u mjestu Hum Košnički, prilikom pucanja iz topa, jedna osoba je smrtno stradala. Slijedi uviđaj i kriminalističko istraživanje”, saopćila je policija.

Okolnosti nesreće zasad nisu poznate i utvrdit će se tokom uviđaja.

Facebook komentari