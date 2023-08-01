Nikšić: Posao nije završen, minimalna plata 1.500, a penzija 1.000 KM

Upravo od te činjenice polazi i poruka predsjednika SDP-a BiH i premijera Federacije BiH Nermina Nikšića u novom predizbornom spotu.”Znam da je danas svaka dodatna marka bitna. Zato neću reći da je posao završen”, poručuje Nikšić.

U Federaciji BiH najniža plata povećana je sa 596 na 1.027 KM, dok je najniža penzija povećana za 154 KM i danas iznosi 692 KM. Ta povećanja direktno su uticala na prihode građana,pišu Vijesti

Za naredni mandat najavljen je nastavak rasta primanja. Cilj je minimalnu platu povećati na najmanje 1.500 KM, a minimalnu penziju na 1.000 KM.

Ostvarenje tih ciljeva zahtijeva nastavak rada na rastu plata i zaposlenosti, jačanju privrede, odgovornom upravljanju javnim finansijama i održivosti penzionog sistema.

U spotu Nikšić podsjeća da se stvarni efekat ekonomskih politika vidi u svakodnevnom životu. Važno je koliko građanima ostane kada plate račune, kupe hranu i lijekove.

“Mi nećemo stati dok radnik ne bude mogao živjeti od svog rada i dok penzija ne bude garantovala mirnu i sigurnu starost”, poručio je Nikšić.

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