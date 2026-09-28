Završeno glasanje za Zlatnu loptu: Kane i Yamal među glavnim favoritima

Za prestižnu nagradu u muškoj konkurenciji glasaju odabrani novinari iz 100 najbolje rangiranih zemalja na FIFA rang-listi.

Među glavnim kandidatima ove godine izdvajaju se napadač Bayerna Harry Kane, Barcelonina zvijezda Lamine Yamal, Kylian Mbappe iz Real Madrida i veznjak Barcelone Rodri.

Kane i Yamal u centru pažnje

Prema procjenama kladioničarskog tržišta, Harry Kane je trenutno prvi favorit za osvajanje Zlatne lopte, dok se odmah iza njega nalazi Lamine Yamal.

Kane je iza sebe imao izuzetnu sezonu u Bayernu. Postigao je ukupno 50 golova u 44 utakmice u Bundesligi i Ligi prvaka, dok je Bayern osvojio naslov prvaka Njemačke. Za reprezentaciju Engleske Kane je na Svjetskom prvenstvu postigao šest golova, a Engleska je stigla do polufinala. Kane bi eventualnim osvajanjem Zlatne lopte postao prvi Englez nakon Michaela Owena 2001. godine koji je dobio ovu prestižnu nagradu.

S druge strane, Lamine Yamal iza sebe ima sezonu u kojoj je s Barcelonom osvojio La Ligu. U 28 utakmica postigao je 16 golova i upisao 11 asistencija. Veliki plus za mladog Španca je i osvajanje Svjetskog prvenstva sa Španijom. Ipak, Yamal na turniru nije imao učinak kakav se od njega očekivao, postigavši jedan gol u osam utakmica nakon povratka od povrede mišića.

Rodri ponovo među kandidatima

Rodri, osvajač Zlatne lopte iz 2024. godine, također je među kandidatima.

Iako je imao sezonu obilježenu problemima s povredama u Manchester Cityju, na Svjetskom prvenstvu bio je jedan od ključnih igrača Španije i osvojio je nagradu za najboljeg igrača turnira – Zlatnu loptu Svjetskog prvenstva.

Među kandidatima je i Fabian Ruiz, koji je ove sezone osvojio Ligu prvaka s PSG-om, a potom i Svjetsko prvenstvo sa Španijom.

Mbappe i Messi i dalje u konkurenciji

Kylian Mbappe također ostaje ozbiljan kandidat. Francuz je prošle sezone postigao čak 42 gola za Real Madrid, dok je na Svjetskom prvenstvu osvojio Zlatnu kopačku sa 10 pogodaka.

Ipak, Real Madrid sezonu je završio bez velikog trofeja, što bi moglo imati utjecaja na glasanje.

Među kandidatima je i Lionel Messi. Argentinac je bio blizu osvajanja još jedne Zlatne kopačke na Svjetskom prvenstvu, ali Argentina nije uspjela osvojiti naslov.

Dembele brani prošlogodišnju nagradu

Ousmane Dembele, koji je prošle godine osvojio Zlatnu loptu, također se nalazi u konkurenciji za novo priznanje,pišu Vijesti

Francuz je imao još jednu kvalitetnu sezonu u dresu PSG-a i reprezentacije Francuske, ali je njegova reprezentacija zaustavljena u polufinalu Svjetskog prvenstva.

Konačna lista kandidata sadržavala je do 30 igrača, a o pobjedniku odlučuje međunarodni žiri novinara.

Svaki od 100 novinara iz najbolje rangiranih FIFA reprezentacija bira igrače po plasmanu, pri čemu prvoplasirani dobija više bodova od drugoplasiranog, trećeplasiranog i ostalih. Na kraju se zbrajaju svi bodovi i tako se dobija konačni poredak.

Pobjednik Zlatne lopte za 2026. godinu bit će poznat 26. oktobra.

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