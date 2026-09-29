Rubio upozorio Iran: Bit će posljedica ako se napad na američke interese dogodi ili pokuša

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) izjavio je u ponedjeljak da je Iran otvoreno zaprijetio napadima na američke interese širom svijeta, upozorivši da će svaki takav napad, kao i pokušaj napada, imati posljedice.To ćemo uvijek shvatati veoma ozbiljno. Bit će posljedica za to ako se ikada dogodi ili ako se čak i pokuša – rekao je Rubio za Fox News.

Njegove izjave uslijedile su tokom rasprave o onome što je Fox News opisao kao sumnju na terorističku zavjeru u bazi RAF Ferford (RAF Fairford) u Velikoj Britaniji tokom vikenda.

Uhapšeno pet osoba

Rubio je slučaj nazvao „veoma ozbiljnom prijetnjom” koja „očigledno uključuje ruke stranog aktera.”

Pet osoba je uhapšeno, a kasnije su puštene uz kauciju, javio je Fox News. Rubio nije otkrio identitet stranog aktera.

– Mnogo više vijesti o ovome će izaći na vidjelo u danima koji dolaze – rekao je Rubio.

Teroristički plan

Povod za novu dramatičnu eskalaciju jeste teroristički plan usmjeren protiv britanske baze RAF Ferford, koju američke snage aktivno koriste za zračne operacije.Britanske antiterorističke jedinice uhapsile su pet osoba pod sumnjom da su planirale napad na ovaj strateški objekt. Iako zvanična istraga još uvijek nije otkrila identitet nalogodavaca, američki državni sekretar Marko Rubio javno je poručio da iza svega stoji „strani akter“, čime je cijeli slučaj stavljen u kontekst otvorenih prijetnji koje Iran upućuje američkim interesima širom svijeta,piše Avaz

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