Iz Slovenije stigao poziv za otkazivanje utakmice: “Izrael je predstavnik zla”

Scene koje su priredili fudbaleri Irske, ususret, tokom i nakon utakmice s Izraelom, obišle su svijet. Protesti su, naime, krenuli još danima prije zakazanog okršaja, a irski golman Gavin Bazunu odlučio je zbog svojih stavova o ratu u Gazi odbiti nastupiti protiv Izraela.S protivnicima se prije utakmice, nadalje, nisu rukovali, kapiteni Dara O‘Shea i Manor Solomon prije utakmice nisu razmijenili zastavice, a tokom izraelske himne irski su igrači spustili glave.

Pobjedu, uvjerljivu 3:0, odnijela je na kraju reprezentacija Irske, a Jack Moylan, koji je bio strijelac trećeg pogotka svoje repezentacije, pri slavlju je skinuo i poljubio crnu traku, a potom i poljubio grb na dresu. Irska i Izrael ponovo će se sastati za sedam dana, 4. oktobra, na neutralnom terenu u Bačkoj Topoli.U međuvremenu, čini se da su Irci postavili trend koji bi mogao pratiti niz drugih reprezentacija. Ususret njihovog okršaja s Izraelcima reagovali su, naime, i Slovenci. U pitanju je okršaj U21 selekcija ovih dviju nacija koji je na rasporedu u utorak u Ptuju od 16 sati (kvalifikacije za Euro).

Prije utakmice javnim se saopćenjem oglasila Lina Habjanič, gradska vijećnica stranke Levica u Ptuju, te pozvala Gradsku općinu Ptuj i Javni zavod za mlade, sport i turizam da Izraelcima uskrate gostoprimstvo i onemoguće odigravanje predviđene utakmice.

“Ova će objava biti službena, odnosno pišem je u svojstvu gradske vijećnice Levice u Ptuju.

Pozivam Gradsku općinu Ptuj i Visit Ptuj – Javni zavod za mlade, sport i turizam da uskrate gostoprimstvo i onemoguće odigravanje predviđene utakmice između U-21 nogometnih reprezentacija Slovenije i Izraela.

S obzirom na to da je Izrael država koja provodi genocid nad palestinskim narodom, koja ta stravična djela samo dodatno intenzivira i planira ‘potpuno uništenje’ Palestine, gore navedeni trebali su već u samom početku dati negativno mišljenje o gostovanju izraelske reprezentacije u Ptuju.

Zašto se to nije dogodilo, ne znam. Ali, ne smije se dopustiti da se takva utakmica odigra na javnoj infrastrukturi bez da se građanke i građane Ptuja pita slažu li se s gostovanjem reprezentacije države koja provodi genocid i čiji predstavnici pozivaju na pokolj palestinskog naroda.

Dodajem: kada se u Južnoafričkoj Republici 1990-ih provodio apartheid (apartheid postoji i u Izraelu), države nisu željele nastupati protiv njihovih sportista. Sport upravo zbog svoje univerzalnosti i popularnosti može biti snažno sredstvo izražavanja neslaganja s postupcima neke države. A kada je riječ o očuvanju barem minimalnih standarda ljudskosti, trebalo bi se njime poslužiti,pišu Vijesti

Zlo je, nažalost, takve prirode da mu se potrebno redovno i aktivno suprotstavljati.

A Izrael je predstavnik zla“, napisala je Lina Habjanič.

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