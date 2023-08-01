Svijet

Horor u Slovačkoj: Nastavnica preminula nakon napada nožem, dijete se bori za život

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Objavljeno prije 59 minuta

Učenik osnovne škole u Staškovu, u okrugu Čadca u Slovačkoj, napao je nožem svoje školske kolege i dvije nastavnice. Jedna nastavnica je podlegla povredama, dok je druga prevezena u bolnicu.

U napadu je povrijeđena i učenica, koja se nalazi u kritičnom stanju.

„Spasioci su helikopterom prevezli dijete u kritičnom stanju u bolnicu u Martinu. Nakon ukazane prve pomoći, 44-godišnja pacijentica s ubodnom ranom u predjelu grudnog koša helikopterom je prevezena u bolnicu u Žilini. Nažalost, 61-godišnja žena zadobila je povrede nespojive sa životom“, izjavila je glasnogovornica Operativnog centra hitne zdravstvene službe Petra Klimešová,pišu Vijesti

Na mjestu događaja intervenišu ekipe hitne pomoći i sigurnosne službe. Na mjesto događaja uputili su se i ministar unutrašnjih poslova Matúš Šutaj Eštok, ministar obrazovanja Tomáš Drucker te ministar zdravstva Kamil Šaško, svi iz stranke Hlas-SD.


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