Horor u Slovačkoj: Nastavnica preminula nakon napada nožem, dijete se bori za život

U napadu je povrijeđena i učenica, koja se nalazi u kritičnom stanju.

„Spasioci su helikopterom prevezli dijete u kritičnom stanju u bolnicu u Martinu. Nakon ukazane prve pomoći, 44-godišnja pacijentica s ubodnom ranom u predjelu grudnog koša helikopterom je prevezena u bolnicu u Žilini. Nažalost, 61-godišnja žena zadobila je povrede nespojive sa životom“, izjavila je glasnogovornica Operativnog centra hitne zdravstvene službe Petra Klimešová,pišu Vijesti

Na mjestu događaja intervenišu ekipe hitne pomoći i sigurnosne službe. Na mjesto događaja uputili su se i ministar unutrašnjih poslova Matúš Šutaj Eštok, ministar obrazovanja Tomáš Drucker te ministar zdravstva Kamil Šaško, svi iz stranke Hlas-SD.

Facebook komentari