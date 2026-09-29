Sjajne vijesti za BiH nakon pobjede u Rumuniji: Zmajevi sada u drugom šeširu

Pobjeda Bosne i Hercegovine nad Rumunijom u Bukureštu rezultatom 4:2 dobila je dodatnu težinu nakon poraza Poljske od Švedske.Rezultati ostvareni sinoć direktno su utjecali na posljednje matematičke projekcije za kvalifikacije za naredno Evropsko prvenstvo. Prema izračunima specijalizirane stranice Football Meets Data, Bosna i Hercegovina i Poljska sada su zamijenile mjesta u projekcijama jakosnih šešira.

Zmajevi su tako trenutno projektovani u drugom šeširu, dok je Poljska pala u treći.To je značajan pomak za reprezentaciju Sergeja Barbareza, jer bi plasman među prve dvije selekcije u grupi Lige nacija dodatno ojačao poziciju BiH pred žrijeb kvalifikacija.

U slučaju da se ovakav rasplet potvrdi, Zmajevi bi u kvalifikacijama za Euro izbjegli dio najjačih reprezentacija koje bi se našle u istom šeširu, što bi značilo drugačiji sastav potencijalne kvalifikacijske grupe.

Ipak, projekcije nisu konačne. Konačan raspored jakosnih šešira bit će poznat nakon završetka Lige nacija, dok je žrijeb kvalifikacijskih grupa za Evropsko prvenstvo planiran za decembar,pišu Vijesti

Zato je pobjeda u Bukureštu, osim tri boda i važnog samopouzdanja, za BiH donijela i dodatni napredak na putu prema kvalifikacijama za Euro.

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