Dino Merlin otkazao koncert u Srbiji, ko će ljudima vratiti novac?

Iz Ticket Visiona su naveli da neće dozvoliti da kupci budu taoci situacije za koju nisu odgovorni.

“Iako Ticket Vision nije odgovoran za otkazivanje koncerta Dina Merlina u Kraljevu, niti za spor između organizatora i menadžmenta izvođača, učiniće sve da kupci svoj novac dobiju nazad u najkraćem mogućem roku. Iz kompanije poručuju i da smatraju svojom obavezom da javnosti predstave činjenice i sled događaja koji su do ove situacije doveli”, naveli su oni.

Oni su objasnili šta se sve dešavalo.

“U ponedeljak, 31. augusta, Ticket Vision od Digi Medije dobija informaciju da se koncert najverovatnije neće održati. Odmah nakon toga kontaktiran je organizator kako bi informacija bila provjerena ali ni tada nije potvrđeno otkazivanje i komunikacija je nastavljena kao da će se koncert normalno održati. Samo sat vremena kasnije, u javnosti je objavljeno saopštenje Sounder Musica o otkazivanju koncerta”, navode oni.

Kako dodaju, nakon toga nisu uspjeli stupiti u kontakt sa organizatorom, odnosno Sounder Music d.o.o.

Naknadno im je suvlasnik Sounder Music-a usmeno potvrdio otkazivanje, navodeći da je do njega došlo krivicom menadžmenta Dina Merlina.

“Ticket Vision ne želi i neće ulaziti u međusobne odnose, sporove i odgovornost Sounder Music-a i Digi Medije, niti u pitanje odgovornosti menadžmenta Dine Merlina za otkazivanje koncerta. To je stvar odnosa između dveju strana i biće predmet odgovarajućih postupaka. Ono što je za nas neosporno jeste da kupci ulaznica ne smeju biti oštećeni zbog ovog spora”, izjavila je ovom prilikom Nataša Šošević, direktor kompanije Ticket Vision,pišu Vijesti

Kako su dodali, oni će nadoknaditi sredstva, te će u isto vrijeme pokrenuti postupak kod nadležnih organa.

“Ovim potezom Ticket Vision praktično preuzima teret situacije koju nije prouzrokovao, sa jedinim ciljem da zaštiti kupce koji su svoje ulaznice kupili sa poverenjem i koji ni na koji način ne treba da snose posledice neodgovornog postupanja organizatora koncerta”, naveli su oni.

Podsjećamo, otkazivanju koncerta prethodila je i peticija da se zabrani njegovo održavanja.

To nije prvi put da se oko nastupa Dina Merlina u Srbiji vodi burna rasprava. I ranijih godina bile su slične peticije i polemike, dok je istovremeno pjevač bez problema punio najveće koncertne dvorane u zemlji.

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